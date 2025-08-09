السبت 09 أغسطس 2025
أخبار مصر

بعد انقطاع دام يومين، الكهرباء تنجح في إعادة التيار لبعض مناطق البحر الأحمر

خطوط الكهرباء
خطوط الكهرباء

 نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في إعادة توصيل الدائرة رقم 2 جبل الزيت - شمال الغردقة جهد 220 ك. ف، والتي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بمحافظة البحر الأحمر.

 

جهود إعادة توصيل الكهرباء لمناطق البحر الأحمر

 وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن فرق الصيانة تمكنت من إصلاح العطل الكهربائي والذي استمر لمدة يومين، وسط ظروف مناخية وجغرافية شديدة الصعوبة مع صعوبة الوصول إلى أبراج الضغط العالي، وتم عودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار الانقطاعات.

 

توجيهات رئيس الوزراء للوزارات

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه تعليماته المباشرة إلى الوزراء المعنيين بضرورة الاطمئنان الكامل على أنظمة التشغيل والصيانة لمحطات الكهرباء والمياه، وكذلك شبكات الاتصالات، لضمان عدم تأثر الخدمات الحيوية بأي أعطال أو انقطاعات مفاجئة، وذلك في إطار الاستعدادات لموجة الحر المتوقعة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية التحقق من جاهزية المحطات وسلامة أنظمة الربط والتشغيل، خاصة مع الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة، مشددًا على أن أي خلل أو تقصير في التعامل مع الظروف المناخية قد يؤدي إلى تأثير مباشر على حياة المواطنين.

وشدد على ضرورة عدم التأثر بأي حوادث محتملة في الشبكات والمحطات نتيجة الأحوال الجوية، داعيًا إلى تطبيق خطط الطوارئ والاستجابة السريعة، والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية.

