محافظات

انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية بالوادي الجديد

غرفة عمليات تعليم
غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، داخل ثلاث لجان تم تجهيزها على مستوى المحافظة.

من جانبه أشار الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات.

يذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد في وقت سابق جداول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نظام (3 و5 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية (دور ثانى) اليوم السبت الموافق ٩ أغسطس ٢٠٢٥، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٥. 

