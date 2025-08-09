تحرير 31 محضرا لمحلات ومخازن خالفت مبادرة خفض الأسعار بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم السبت، عن تحرير 31 محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية، خلال حملة تفتيشية موسعة، استهدفت الأسواق ومخازن حفظ السلع الغذائية فى مراكز المحافظة.

وفي ذات السياق وبناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن "مبادرة خفض الأسعار" داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، بالإضافة للأسواق والمحلات، قاد محمد صالح شريعى مدير عام مديرية التموين بالوادى الجديد، بالاشتراك مع علاء محروس مدير إدارة تموين باريس، وياسر ملك مدير إدارة حماية المستهلك بالمديرية، وصلاح حلمى عضو إدارة الحوكمة بالمديرية، بالمرور على بعض منافذ الشركة المصرية ومنافذ بيع السلع الغذائية بدائرة المحافظة لمتابعة تنفيذ تعليمات التخفيضات على السلع المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث تبين التزام تلك المنافذ بتنفيذ التعليمات والبيع بالأسعار المخفضة.

فيما استكمل محمد صالح شريعى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، حملته التموينية المكبرة، بناء على توجيهات محافظ الوادى الجديد بتشديد الرقابة التموينية على المحلات والمخابز والأسواق ومراقبة الأسعار وعدم التلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشفت مديرية تموين الوادي الجديد، عن أنه خلال مرور الحملة على الأسواق والمحلات أسفرت الحملة عن تحرير 31 محضرا، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد مدير تموين الوادي الجديد، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز للتأكد من التزام الجميع بالقوانين والقرارات التموينية، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو تهدر الدعم الموجه للفئات المستحقة.

