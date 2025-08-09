ويتكوف يبحث مع رئيس الوزراء القطري إنهاء الحرب في غزة

نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يلتقي اليوم السبت، في إسبانيا، رئيس الوزراء القطري لبحث خطة لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

لقاء بين ويتكوف ورئيس الوزراء القطري

وأضاف أكسيوس أن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة اقتراح لاتفاق شامل سيقدم لحماس وإسرائيل خلال أسبوعين.

وأكد أكسيوس أن الفجوة بين إسرائيل وحماس بشأن إنهاء الحرب هائلة والحديث عن اتفاق شامل الآن بلا جدوى.

وأكد الموقع الأمريكي، أن الخطة الهجومية على غزة لن تنفذ على الفور ولم يحدد جدولا زمنيا لبدء العملية في غزة ما يتيح وقتا للتوصل إلى حل دبلوماسي.

