صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي إلى 61,369

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 61,369 شهيدا و152,850 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في البيان الإحصائي اليومي لوزارة الصحة أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 39 شهيدا منهم 1 شهيد انتشال و491 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت الوزارة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت إلى أن "حصيلة ضحايا استئناف العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 9,862 شهيدا و40,809 إصابات.

وذكر البيان أنه بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من ضحايا المساعدات 21 شهيدا و341 إصابة "ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,743 شهيدا وأكثر من 12,590 إصابة".

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212 حالة وفاة، من ضمنهم 98 طفلا، وفق البيان.

وأهابت الوزارة بذوي القتلى ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

