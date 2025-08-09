مسؤولون إسرائيليون يؤيدون الضغط على حماس للتفاوض بدلا من احتلال غزة

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن مسؤولين بجيش الاحتلال الإسرائيلي رأوا أن الضغط قد يعيد حماس للتفاوض واحتلال غزة يعرض الرهائن والجنود للخطر.

وأكدت القناة العبرية في تقرير اليوم السبت، أن مسؤولي جيش الاحتلال ووزير الخارجية جدعون ساعر والمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يرون أن الفرصة السياسية لم تستنفد ويمكن التوصل لاتفاق جزئي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء.

قادة الأجهزة الأمنية رفضوا خطة احتلال غزة

وأعرب وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا، اليوم السبت، عن إدانتهم الشديدة لقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة.

وقال البيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني الرسمي: "يرفض وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الصادر في 8 أغسطس بشن عملية عسكرية إضافية واسعة النطاق في غزة".

