"حماية المستهلك في ظل التسوق الإلكتروني"، ندوة بإعلام الداخلة في الوادي الجديد

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية حول " آليات حماية المستهلك في ظل التطور التكنولوجي والتسوق الأليكتروني "، وذلك في ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة وتزايد الاعتماد عليها في تسويق المنتجات والترويج لها وفي ظل انتشار التجارة الإلكترونية، بات لزاما شمول المنظومة القانونية الحالية على آليات لحماية الإرادة الحرة للمستهلكين.

عقدت الندوة تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، وذلك بمقر مركز إعلام الداخلة.



شارك في الندوة حامد محمد عبدالله النائب الأول لرئيس مركز الداخلة، والدكتورة سلوى مصطفى مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، وحسام حسن مراقب أسواق بجهاز حماية المستهلك، ومحمد خلف مراقب أسواق بالجهاز، ومدير إدارة التموين بمركز الداخلة اسلام محمد، وحضرها لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والتجار بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد المشاركون على أنه في ظل التطور الهائل في وسائل الإتصال وتقنياته إنعكس هذا التطور التقني على كل جوانب الحياة لاسيما التجارية والقانونية وأدى ذلك إلى نشوء عصر جديد من التجارة وهو التجارة الإلكترونية وأصبح من الضروري أن يواكب قانون حماية المستهلك هذه التطورات التقنية الهائلة، مشددين في هذا الصدد على أن قانون حماية المستهلك قاطع وحازم وبه العديد من العقوبات ويواكب مختلف التطورات من أجل حماية مصالح كافة الأطراف.

وأوضح المشاركون أن هناك منظومة خاصة لتلقي الشكاوي ويتم تسجيلها على النظام الإلكتروني خصوصا وأن رسالة الجهاز هي حماية المواطنين وسرعة البت في الشكاوى المقدمة، مؤكدين هنا على أن هناك حرصٌ دائما على إحداث توازن بين الاستثمارات وحقوق المستهلكين.

وذكر المشاركون أنه في الوقت الذي تفرض التطورات التكنولوجية المتلاحقة تحديات عديدة على مستوى التجارة والتسوق وحماية المستهلك، إلا أنها تقدم أيضا العديد من الحلول في الوقت الذي يحرص فيه الجهاز على الاستفادة من هذه الحلول بما يخدم المواطنين.

وتطرقت الندوة إلى العديد من الموضوعات الهامة من بينها: دور التسوق الالكتروني في عملية الشراء في البيئة المصرية، وآليات حماية المستهلك من الخداع الإلكتروني وكيف يتصرف المستهلك في حال تعرضه لعملية خداع من خلال التسوق الإلكتروني، ثم بشكل عام تعرض المشاركون لآليات عمل جهاز حماية المستهلك، وحقوق المستهلكين وكيفية التقدم بشكوى للجهاز، وكيفية استبدال واسترجاع السلع، بالإضافة لتقديم العديد من النصائح قبل وأثناء وبعد الشراء.

كما شدد المشاركون على أهمية أن يكون المستهلك إيجابيا وأن يبادر دائما بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، مؤكدين هنا أن انضباط الأسواق لا يتوقف فقط على جهود الجهات الرقابية وإنما يتعين أن يتعاون ويتعاضد مع إيجابية المستهلك .

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