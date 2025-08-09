جامعة بدر تحصد المركز الـ 33 عالميا في تصنيف الجامعات الأكثر ابتكارا 2025

حصلت جامعة بدر بالقاهرة (BUC) على المركز الـ 33 عالميًا في تصنيف الجامعات العالمية للابتكار WURI للجامعات الأكثر ابتكارًا لعام 2025، إلى جانب تصنيف الجامعة ضمن أفضل الجامعات في 3 فئات رئيسية وفقا للتصنيف.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة بدر أن تصنيف الجامعات العالمية للابتكار يعد من أبرز التصنيفات العالمية التى تركز على ابتكار الجامعات وقدرتها على التأثير في المجتمع، وأن تحقيق جامعة بدر لهذا المركز يعكس تقدمها في مجال الابتكار مقارنة بالعام الماضي.

معلومات عن تصنيف الجامعات العالمية للابتكار

وأضاف البيان أن أن تصنيف الجامعات العالمية للابتكار يركز على مدى تأثير الجامعات في المجتمع من خلال البحث والتعليم وخدمة المجتمع، وأن أهمية التصنيف تعود إلى كونه يعترف بالتميز ويعكس جهود الجامعة في تطوير منظومتها التعليمية والبحثية، وأن هذا التصنيف البالغ الأهمية من شأنه أن يجذب الطلاب الباحثين عن جامعات مبتكرة ومؤثرة، فضلا عن تعزيز سمعة جامعة بدر على المستوى الدولي.

وتضم جامعة بدر 16 كلية، هى: كلية الفنون التطبيقية، وكلية الحقوق، وكلية التكنولوجيا الحيوية، وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد، وكلية اللغات والترجمة، وكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وكلية صناعة الأفلام وفنون الآداء، وكلية العلوم الصحية، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية الطب البيطري وسلامة الغذاء،وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية التمريض، وكلية الطب، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الصيدلة، وكلية طب الفم والأسنان.

