الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2025، قائمة مصروفات جامعة بدر للعام الدراسي الجديد

مصروفات جامعة بدر
مصروفات جامعة بدر 2025

تنسيق الجامعات 2025.. بدأ طلاب الثانوية العامة 2025، الإقبال على الجامعات الخاصة للتسجيل وحجز مكان خاص بهم فيها، قبل إعلان مجلس الجامعات الخاصة عن الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة 2025/ 2026. 

ويبحث الطلاب الآن بكثرة، عبر محركات البحث، عن مصروفات الجامعات الخاصة، للعام الدراسي الجديد 2025 /2026، للتعرف على الجامعة المناسبة لكل منهم، حتى يقوم بالتسجيل فيها. 

ومن بين تلك الجامعات، جامعة بدر، والتي أعلنت عن مصروفاتها الدراسية للعام الجديد،  ونستعرضها خلال هذا التقرير.

المصروفات الدراسية بجامعة بدر 2025

وأعلن الموقع الرسمي لجامعة بدر على الانترنت، عن المصروفات الدراسية للجامعة، للعام الدراسي الجديد 2025/2026،  جاءت مصروفات كليات جامعة بدر كالتالي:  

  • كلية الطب البشري: 230 ألف جنيه.
  • كلية طب الفم والأسنان: 187 ألف جنيه.
  • كلية الصيدلة: 115 ألف جنيه لتخصص فارم D.
  • كلية صيدلة كلينيكال 120 ألف جنيه
  • كلية العلاج الطبيعي: 110 آلاف جنيه.
  • كلية الطب البيطري: 94 ألف و500 جنيه.
  • كلية التكنولوجيا الحيوية: 75 ألف جنيه.
  • كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 75 ألف جنيه.
  • كلية العلوم السينمائية والمسرحية: 80 ألف جنيه
  • كلية التمريض: 55 ألف جنيه.
  • كلية الهندسة والتكنولوجيا: 75 ألف جنيه.
  • كلية الفنون التطبيقية: 72 ألف جنيه.
  • كلية الحقوق: 68 ألف و500 جنيه.
  • كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية: 60 ألف جنيه.
  • كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية: 70 ألف جنيه.
  • كلية اللغات والترجمة: 64 ألف و500 جنيه.
  • كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية: 60 ألف جنيه لقسمي الإعلام وعلم النفس، و50 ألف جنيه لباقي الأقسام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 طلاب الثانوية العامة 2025 الجامعات الخاصة مصروفات الجامعات الخاصة جامعة بدر مصروفات كليات جامعة بدر

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2025، اليوم آخر فرصة للتسجيل لاختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالمعاهد الهندسية الخاصة المعتمدة من التعليم العالي

إدراج جامعة بدر في تصنيف التايمز 2025 لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

وفاة لطفي لبيب، بدأ مسيرته الفنية متأخرا .. وهذه حقيقة ارتباطه بنجوى فؤاد

أيام الحسم، آخر تطورات قانون الإيجار القديم بين التصديق والرفض

أخبار مصر: لحظة القبض على ابنة "مبارك" المزيفة، كارثة لعشرات المصريين في ليبيا، الوضع في الجيزة يكذب بيانات وزارة الكهرباء

وفاة الفنان لطفي لبيب بعد صراع مع المرض

الأمور تعقدت، تطورات أزمة تجديد أليو ديانج في الأهلي

رفض هذا الأمر قبل رحيله، اللحظات الأخيرة في حياة لطفي لبيب

تعرف على آخر أعمال الفنان لطفي لبيب قبل رحيله اليوم

صراخ وترقب الناس وهروب الطيور، مشاهد مرعبة لأقوى زلزال وتسونامي يضرب روسيا وأمريكا (فيديو)

خدمات

المزيد

هذا العيار أقل من 3920 جنيها، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

الفائزون في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الموسيقيين (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أخبر الله المؤمنين أنَّ الدنيا دار بلاء، ما معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads