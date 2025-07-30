تنسيق الجامعات 2025، قائمة مصروفات جامعة بدر للعام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025.. بدأ طلاب الثانوية العامة 2025، الإقبال على الجامعات الخاصة للتسجيل وحجز مكان خاص بهم فيها، قبل إعلان مجلس الجامعات الخاصة عن الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة 2025/ 2026.

ويبحث الطلاب الآن بكثرة، عبر محركات البحث، عن مصروفات الجامعات الخاصة، للعام الدراسي الجديد 2025 /2026، للتعرف على الجامعة المناسبة لكل منهم، حتى يقوم بالتسجيل فيها.

ومن بين تلك الجامعات، جامعة بدر، والتي أعلنت عن مصروفاتها الدراسية للعام الجديد، ونستعرضها خلال هذا التقرير.

المصروفات الدراسية بجامعة بدر 2025

وأعلن الموقع الرسمي لجامعة بدر على الانترنت، عن المصروفات الدراسية للجامعة، للعام الدراسي الجديد 2025/2026، جاءت مصروفات كليات جامعة بدر كالتالي:

كلية الطب البشري: 230 ألف جنيه.

كلية طب الفم والأسنان: 187 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 115 ألف جنيه لتخصص فارم D.

كلية صيدلة كلينيكال 120 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 110 آلاف جنيه.

كلية الطب البيطري: 94 ألف و500 جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 75 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 75 ألف جنيه.

كلية العلوم السينمائية والمسرحية: 80 ألف جنيه

كلية التمريض: 55 ألف جنيه.

كلية الهندسة والتكنولوجيا: 75 ألف جنيه.

كلية الفنون التطبيقية: 72 ألف جنيه.

كلية الحقوق: 68 ألف و500 جنيه.

كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية: 60 ألف جنيه.

كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية: 70 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 64 ألف و500 جنيه.

كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية: 60 ألف جنيه لقسمي الإعلام وعلم النفس، و50 ألف جنيه لباقي الأقسام.

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