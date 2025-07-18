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تنسيق الجامعات 2025، كل ما تريد معرفته عن كلية العلوم الصحية التطبيقية

كلية العلوم الصحية
كلية العلوم الصحية التطبيقية، فيتو
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تنسيق الجامعات 2025، يترقب طلاب الثانوية العامة 2025، إعلان نتيجة الثانوية العامة، لتبدأ بعدها رحلة البحث عن الكلية المناسبة لكل طالب، وفقا للمجموع الحاصل عليه، وميوله الشخصية.

ومن بين الكليات التي نشأت حديثا وشهدت إقبالا كبيرا من الطلاب، كلية العلوم الصحية التطبيقية، حيث تعتبر إحدى كليات القطاع الطبي، التي يلجأ إليها الكثير من طلاب الشعبة العلمية.

ونستعرض خلال هذه السطور، كل المعلومات المتاحة عن كلية العلوم الصحية التطبيقية، قبل بدء موسم تنسيق القبول بالجامعات، لكي يتمكن الطلاب من تحديد ميولهم.

أعداد كلية العلوم الصحية التطبيقية في مصر

تعتبر كلية العلوم الصحية التطبيقية تخصص جديد فى الجامعات المصرية، حيث بدأ عام 2014، وتوجد الكلية في جامعتين حكوميتين هما بني سويف، والمنوفية، بالإضافة إلى ثلاث جامعات خاصة.

مدة الدراسة بكلية العلوم الصحية التطبيقية

تبلغ مدة الدراسة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، أو كلية العلوم الصحية التطبيقية 4 سنوات، بالإضافة إلى سنة امتياز بمستشفيات الجامعة ويعقبها التكليف، على أن يتخصص الطالب في السنة الثانية من الدراسة باﻷقسام المختلفة.

قواعد قبول الطلاب بكلية العلوم الصحية التطبيقية

هناك مجموعة من القواعد الهامة لقبول طلاب الثانوية العامة بكلية العلوم الصحية التطبيقية، وهي كالتالي:

  • تقبل الكلية خريجى الثانوية العامة من شعبة علمي علوم ورياضة، ويتم الالتحاق طبقا لقواعد التنسيق بمكتب التنسيق للجامعات مع اجتياز الطالب للكشف الطبي.
  • تقبل الكلية خريجى المعاهد الفنية الصحية، بشرط ألا يتعدى السن وقت فتح باب التقديم 30 عاما وألا يكون قد مر على التخرج من المعهد أكثر من 10 أعوام، وأن يكون التقدير العام جيد جدا على الأقل، علما بأن ترتيب للقبول يتم حسب المجموع التراكمى لسنتى المعهد، ويلتحق المتقدم بالفرقة الثانية مباشرة بعد اجتيازه اختبارات موازية لمقررات الفرقة الأولى بنفس التخصص الحاصل عليه من المعهد، ولا يجوز للطالب ان يقيد اسمه فى أكثر من كلية.

الأوراق المطلوبة‏ للالتحاق بكلية العلوم الصحية

يتطلب الالتحاق بكلية العلوم الصحية التطبيقية، مجموعة من المستندات الهامة والضرورية وهي كالتالي:

  • صورة من إيصال مكتب التنسيق
  • صورة من شهادة الثانوية العامة
  • صورة من بطاقة الترشيح للكلية التي رشح لها الطالب
  • صورة من إيصال السداد.
  • مستند لإثبات عنوان الطالب.

أقسام كلية العلوم الصحية والتطبيقية

توجد العديد من الأقسام والبرامج الخاصة المختلفة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهي كالتالي:

برنامج تركيبات الأسنان

يهدف هذا البرنامج لإعداد تقنى متخصص فى تقنيات متخصص تركيبات الأسنان المختلفة وكيفية تصنيعها وتحضير المواد التى تستخدم فى تركيبات الأسنان.

برنامج المختبرات الطبية

يهدف هذا البرنامج لإعداد اخصائى بالتحاليل الطبية قادر علي سحب وإعداد وتحليل العينات الطبية بمختلف صورها بدقة وسرعة والتعامل مع كافة أجهزة التحليل الطبي وتحضير العينات.

برنامج البصريات وعلوم الرؤية

ويهدف لإعداد أخصائى بالبصريات وعلوم الرؤية ملم بالقوانين الفيزيائية لانعكاس الضوء وانكساره، قادرا علي تحديد عيوب الإبصار البسيطة وتركيب النظارات والعدسات اللاصقة والقيام باختبارات النظر وتمارينه.

قسم الإدارة الصحية وتقنيات المعلومات الإدارية

يهدف إلى إعداد تقني متخصص بعلوم الإدارة الصحية وتقنيات المعلومات الإدارية للهيئات الصحية والقوانين التي تحكمها، وتساهم في أن يكون الطالب قادرًا على التعامل مع التقنيات التكنولوجية الحديثة وأساليب الإدارة الإلكترونية.

برنامج تقنيات الأشعة (تشخيصية وعلاجية)

يهدف هذا البرنامج لإعداد تقنى متخصص فى تقنيات الأشعة (تشخيصية وعلاجية) ملم بالقوانين الفيزيائية للإشعاع ومخاطره مع القدرة على التعامل مع جميع اجهزة الأشعة بمختلف أنواعها مستخدمًا كافة الطرق والأوضاع المختلفة للتصويرالإشعاعى والعلاجى.

قسم الرعاية الطبية الحرجة والعاجلة

يهدف إلى إعداد تقني متخصص بالحالات الحرجة والتخدير، وتقديم الرعاية والملاحظة للمرضى، بجانب التعامل مع كافة الأجهزة الطبية الموجودة بغرف العمليات.

قسم صيانة وتطوير الأجهزة الطبية

يعمل على إعداد تقني متخصص في صيانة الأجهزة الطبية، ومتابعة تشغيلها وتطويرها وتركيبها.

قسم الطب الوقائي

يعمل على دراسة آليات سبل الوقاية من الأمراض، سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي، ويهدف بشكل أساسي إلى توقع الأمراض ومنعها قبل حدوثها، إلى جانب رفع المستوى الصحي على المستوى الجماعي والفردي.

قسم التسجيل الطبي والإحصاء

يهدف لطرح كل السبل المتاحه لراحة المريض عند دخوله للعلاج بالمستشفى أو المتابعة بالعيادات الخارجية، وتقديم الخدمات الطبية في نظام دائم، بجانب تسجيل جميع حالات الدخول والخروج، وإعدادها في صورة ملفات طبيه لسهولة حفظها والحفاظ على سرية بياناتها والرجوع إليها عند الحاجة سواء بالأبحاث الطبية ورسائل الماجستير والدكتوراه.

قسم الرعاية التنفسية

يتخصص الطالب في هذا القسم في توفير العلاج والإنعاش الفعلي والسليم والآمن لكل المرضى، كإنعاش القلب، وإنعاش التنفسي، ووحدات جراحة القلب والأوعية الدموية.

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