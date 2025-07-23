أكدت الطالبة ياسمين حسام أحمد منير أحمد، ابنة مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، الحاصلة على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في الشعبة الأدبية، أنها حصلت على منحة دراسية مجانية من جامعة الابتكار، إلى جانب هدية ذهبية ورحلة عمرة، تكريمًا لتفوقها وتميزها الدراسي.

الطالبة المتفوقة: حافز قوي لمواصلة النجاح

وأعربت ياسمين عن امتنانها لهذا التكريم، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تُعد دعمًا معنويًّا كبيرًا للطلاب المتفوقين، وحافزًا قويًّا لمواصلة النجاح.

وأكدت أنها تسعى إلى تحقيق حلمها في الالتحاق بكلية الألسن، ومواصلة التميز العلمي.

منحة دراسية وهدية ذهبية وعمرة لياسمين حسام التاسعة على الجمهورية أدبي من جامعة الابتكار، فيتو

ياسمين حسام التاسعة على الجمهورية: ما اتوقعتش أكون من الأوائل وكنت هموت من الفرحة

من داخل منزل بسيط بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، خرجت واحدة من أبرز قصص النجاح في الثانوية العامة هذا العام. الطالبة ياسمين حسام أحمد منير أحمد، ابنة محافظة الشرقية، رسمت ملامح التفوق الحقيقي بعدما حصلت على المركز التاسع على مستوى الجمهورية – الشعبة الأدبية، ضمن نتيجة الثانوية العامة 2025، محققة مجموع 315 درجة.

منحة دراسية وهدية ذهبية وعمرة لياسمين حسام التاسعة على الجمهورية أدبي من جامعة الابتكار، فيتو

التفوق ليس بعدد الساعات، بل بالإرادة والهدوء والدعم الأسري

ياسمين، التي كانت تدرس في مدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الثانوية الرسمية لغات بإدارة العاشر من رمضان التعليمية، استطاعت أن تثبت أن التفوق ليس بعدد الساعات، بل بالإرادة والهدوء والدعم الأسري.

كنت بذاكر ٤ لـ٥ ساعات يوميًّا.. والقرآن سر قوتي

تقول ياسمين: "ما كنتش أتوقع أبدًا أكون من أوائل الجمهورية، ولما سمعت الخبر كنت هموت من الفرحة.. أكتر حاجة فرحتني هي سعادة أهلي بيَّ، وقدرت أرسم البسمة على وشوشهم".

منحة دراسية وهدية ذهبية وعمرة لياسمين حسام التاسعة على الجمهورية أدبي من جامعة الابتكار، فيتو

وأضافت: "كنت بذاكر يوميًّا من ٤ إلى ٥ ساعات، وبحاول أوازن بين المذاكرة والراحة.. حافظت على صلاتي وقراءة القرآن، وده كان مصدر طمأنينة وثبات لي في أصعب اللحظات".

الأسرة سر التفوق

تعيش ياسمين وسط أسرة مكونة من ٦ أفراد؛ والدها المهندس حسام أحمد منير مدير مصنع، ووالدتها ربة منزل، ولها ٤ أشقاء، بينهم اثنان خريجون.

يقول والدها: "كنت دايمًا بقولَّها: عاوز أشوف فيكِ القدوة، وده مش بس لياسمين، لكل إخوتها.. بس عمرنا ما ضغطنا عليها، كنا دايمًا دعم ليها، وكنت متأكد إنها هتفرحنا".

أما والدتها، التي لم تتمالك دموعها فور تلقي الخبر، فتروي اللحظة: "فرحتي لا توصف.. دخلت في حالة انهيار من الفرحة، ومكنتش مصدقة.. شغلت التلفزيون عشان أتأكد إن بنتي فعلًا من الأوائل، وبنصح كل أم وأب: ما تضغطوش على ولادكم، وارضوا بقسمة ربنا".

حلمي الألسن.. ونفسي أكون قدوة لبنات مصر

تحلم ياسمين حسام بالالتحاق بكلية الألسن، ومواصلة التفوق لتكون واحدة من النماذج الملهمة للفتيات المصريات.

وقالت: “نفسي أكمل دراستي بتفوق وأكون قدوة لأي بنت شايفة إن التفوق محتاج راحة نفسية قبل أي حاجة.. وربنا يوفقني أحقق كل أحلامي”.

محافظ الشرقية يهنئ الطالبة ياسمين حسام التاسعة أدبي على الجمهورية

أعرب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن فخره واعتزازه بتفوق الطالبة ياسمين حسام أحمد منير، الطالبة بمدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الثانوية بنات التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، لحصولها على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة للشعبة الأدبية بمجموع 315 درجة.

وأكد المحافظ أن ما حققته الطالبة ياسمين يُعد إنجازًا مشرفًا للمحافظة، مشيرًا إلى أن أبناء الشرقية يواصلون التميز في مختلف المراحل التعليمية، مضيفًا أن الطلاب المتفوقين يمثلون الأمل الحقيقي لمستقبل الوطن، ودعا إلى استمرار دعم هذه النماذج المضيئة. كما ثمّن دور أولياء الأمور في توفير بيئة دراسية محفزة لأبنائهم، مشيدًا بجهود هم في رعاية التفوق العلمي.

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