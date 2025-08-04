الإثنين 04 أغسطس 2025
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حوادث

بالاسماء.. 10 مصابين فى انفجار 7 اسطوانات غاز بمحل كشرى فى المنوفية

بالاسماء، 10 مصابين
بالاسماء، 10 مصابين فى انفحار 7 اسطوانات غاز بمحل كشرى

حصلت “ فيتو” على أسماء المصابين فى حادث حريق مطعم كشري بمدينة الباجور بالمنوفية، وقع بسبب انفجار اسطوانات الغاز بالمطعم.

 

وجاءت أسماء المصابين كالتالى: سارة إبراهيم، محمود دسوقي، مني نجيب، منار ابراهيم، هاجر سلامة، أحمد عادل، أحمد جمال،  احمد عادل.، أحمد حسين، وتم نقلهم لمستشفي الباجور التخصصى لتلقى الرعاية الطبية.


حريق هائل يلتهم عمارة سكنية بالمنوفية

وكانت منطقة الشارع الجديد بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية شهدت نشوب حريق هائل فى عمارة سكنية على الفور تم إبلاغ مركز شرطة الباجور.


وتلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بنشوب حريق كبير فى عمارة سكنية بالشارع الجديد، وانتقلت على الفور قوة أمنية من مركز الباجور وبالفحص تأكد أن الحريق بسبب انفجار اسطوانات الغاز فى محل كشري، وتمت السيطرة على الحريق من خلال قوات الحماية المدنية.

 

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