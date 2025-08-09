بيان من "طب قصر العيني" بشأن وفاة الطبيبة سلمى حبيش

نعت كلية طب قصر العيني طبيبة الامتياز سلمى محمد أبو حبيش، التي توفيت مساء أمس الجمعة بمستشفى قصر العيني.

وتقدمت الكلية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة سلمى محمد أبو حبيش ولزملائها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأكدت الكلية خلال بيان رسمي التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء وكافة الكوادر الطبية، وفقًا لمعايير المعتمدة بمجلس الكلية والجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، وتؤكد أيضًا على ما أوضحته الجامعة من عدم ارتباط واقعة الوفاة بالإجهاد أو ضغط العمل، كما تداولت ببعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

جامعة القاهرة تكشف أسباب وفاة طبيبة امتياز بمستشفى قصر العيني

ونعت جامعة القاهرة ببالغ الحزن والأسى الطبيبة سلمى محمد حبيش بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والتي كانت تقضي فترة الامتياز بكلية طب قصر العيني، ووافتها المنية مساء أمس، وتتقدم الجامعة بخالص التعازي والمواساة لأسرتها وزملائها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأعربت الجامعة عن أسفها لفقدان إحدى طبيباتها الشابات، وأكدت أنه وفق الثابت من التقارير الطبية وملابسات الواقعة، أن سبب الوفاة لم يكن مرتبطًا بالإجهاد أو ضغط العمل، كما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

كما أكدت الجامعة حرصها على توفير بيئة عمل آمنة وداعمة لجميع أعضائها من الأطباء وهيئة التمريض والطلاب، مشددة على أن المستشفيات الجامعية تعمل وفق المعايير الطبية والمهنية المتعارف عليها، وأنها لا تتوانى عن تقديم الدعم والرعاية لجميع منتسبيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.