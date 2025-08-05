الأعلى للجامعات: انطلاق برنامج العلوم المصرفية من جامعتي عين شمس وحلوان

كشف الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، عن أن برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية سيمنح شهادة مهنية بجانب الأكاديمية.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق وزارة التعليم العالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية في عدد من كليات التجارة ببعض الجامعات المصرية، بحضور لفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبنك المركزي المصري.

وقال إننا شهدنا في السنوات الأخيرة إنشاء الكثير من الجامعات ما أدي إلى إطار شامل للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى السعي لوضع نماذج سليمة للمناهج العلمية في التعليم العالي.

ولفت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى اعتماد الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي لبناء البرامج التعليمية، منوها بإدراج الشهادات المهنية بجانب الشهادات الأكاديمية.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية يؤكد وعي الدولة بأهمية الاقتصاد وسد الفجوة بين المجتمع الأكاديمي وسوق العمل.

ولفت إلى أن برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية أكاديمي جديد ويعد أحد النماذج الرائدة التي تجسد دور الإطار الوطني للتعليم العالي في مصر لربط التعليم العالي بسوق العمل وتنمية المهارات والقدرات في ضوء التطور التكنولوجي العالي.

وأكد أن برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية يمثل نقلة نوعية حقيقية ويستهدف إعداد خريجين يعتمدون على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب المصرفي.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن البرنامج يمنح درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ويرفع تنافسية الخريج.

وأوضح أن البرنامج سيتم إطلاقه مبدئيا في جامعتي عين شمس وحلوان، مؤكدا أنه ليس مجرد استحداث أكاديمي وإنما هو تمكين حقيقي للشباب واستثمار في العقول، وإيمان بأن الخريجين سيكونون مشاركين فاعلين في مسيرة النهضة الاقتصادية المصرية.

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