لاستكمال العدد، إعادة فتح باب القبول للذكور بمدارس التمريض بمركزين بالوادي الجديد

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إعادة فتح باب القبول بمدارس التمريض بمركزي الفرافرة وبلاط للذكور فقط، بحد أدنى للمجموع ٢٥٥ درجة، وذلك نظرًا لعدم اكتمال العدد المطلوب.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تقرر فتح باب التقديم بالمركزين يومي الأحد والأثنين ١٠ و١١ أغسطس ٢٠٢٥، بمقر مدرستي التمريض بالفرافرة وبلاط، وفي حال عدم اكتمال العدد يتم استكمال العدد من الإناث المتقدمين بالمركزين.

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتمد في وقت سابق الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2025\2026، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام بمجموع لا يقل عن 265 درجة، على أن يتم قبول 195 طالبًا وطالبةً بدفعة هذا العام على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التقديم اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١٩ يوليو وحتى يوم الاثنين الموافق 28 يوليو الجاري، على أن تقتصر الاختبارات على الطلاب الحاصلين على المجموع الأعلى حسب احتياج كل مدرسة من المدارس الخمس ومقرها ( الخارجة التخصصي- الداخلة- الفرافرة - باريس- بلاط).

