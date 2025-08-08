الجمعة 08 أغسطس 2025
محافظ الوادي الجديد: عيادات مجانية لخدمة مرضى السرطان بالخارجة

جمعية للكشف المبكر
جمعية للكشف المبكر عن السرطان، ڤيتو

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن البدء في تنفيذ مشروع إقامة عيادات طبية تخصصية لعلاج مرضى السرطان وخدمتهم بالمجان في مدينة الخارجة. 

وأكد الزملوط، أن المشروع يتضمن إقامة عيادات طبية متخصصة في علاج الأورام بالمجان، وذلك بمقر جمعية واحة الخير لمرضى السرطان، على أن تتولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة تنفيذ المشروع، والذي يتضمن إقامة توسعات مستقبلية لمبنى الجمعية والعيادات، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى وإقامة ساحة لانتظار السيارات. 

ولفت المحافظ، إلى أن وحدة الكشف المبكر عن الأورام الكائنة بمقر الجمعية تعمل لخدمة المواطنين بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية الصحة لإعداد خطة مسح للفئات المستهدفة؛ بهدف رفع نسب الشفاء والتعافي من خلال التشخيص والعلاج المُبكر للمرض.

وقالت جمعية واحة الخير لعلاج مرضى السرطان بالوادي الجديد، في بيان لها، إن الجمعية بدعم من المحافظ بصدد شراء جهاز العلاج الإشعاعي وجهاز أشعة رنين حديث؛ تيسيرًا على أبناء المحافظة.

