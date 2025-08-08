الوادي الجديد تطلق مبادرة "خطوة للأمان" للحد من حوادث الطرق

ترأست حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، الاجتماع الأول للجنة مبادرة "خطوة للأمان"، في خطوة استباقية تستهدف تعزيز السلامة على الطرق وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث المرورية، وذلك بحضور رؤساء وممثلي الجهات التنفيذية المعنية، من مديريات الصحة والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والطرق والنقل، وهيئة الطرق والإسعاف، والرعاية العاجلة، وإدارات مركز المعلومات والمتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور إبراهيم محمد مدير إدارة الثقافة الصحية ومنسق المبادرة الإحصائيات الرسمية التي رصدت متوسطًا يوميًا لعدد الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، بالإضافة إلى معدل الوفيات خلال العامين الماضيين، وأبرز عوامل الخطورة المؤدية لوقوع الحوادث.

ووجّهت نائب محافظ الوادى الجديد، بتكامل الأدوار بين القطاعات المختلفة، وبحث اعتماد منهج علمي وتحليلي لتحديد حجم الظاهرة وأسبابها على المستوى المحلي، وإنشاء خريطة تفاعلية للمناطق الأكثر خطورة والأعلى في معدلات وقوع الحوادث.

وكلفت كل قطاع مشارك بوضع خطة عمل مزمنة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، على أن يتم تقديمها خلال أسبوعين، وتحديد المهام التنفيذية لكل جهة، مع مراعاة تخصيص مؤشرات تقييم ربع سنوية لقياس مدى التقدم نحو تحقيق أهداف المبادرة، مع رصد فوري لأي تحديات تعوق التنفيذ، والتعامل معها في حينه.

كما شددت نائب المحافظ، على أهمية استمرارية المتابعة الميدانية، وتكثيف جهود التوعية، بما يضمن نجاح المبادرة كمشروع تنموي وإنساني يخدم أهالي المحافظة ويعزز أمنهم وسلامتهم على الطرق.

