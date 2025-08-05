محمد صبحي، فنان استثنائي رفض منصب وزير الثقافة.. وهذا سر حذف مشاهد من "فارس بلا جواد"

تعرض الفنان محمد صبحي لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وأثار هذا الخبر قلقا واسعا من قبل محبيه ومتابعيه.

محمد صبحي فنان استثنائي

ومحمد صبحي ليس مجرد ممثل، بل صاحب مشروع فكري وفني متكامل، فنان يشعل كثير من الجدل بحديثه وأفكاره، خاصة لأنه يرى في الفن رسالة، وفي الفنان صوتًا حرًا لا ينبغي أن يشبه غيره أو يسير مع التيار.

ولقد وُلد محمد صبحي عام 1948، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ليُعين معيدًا بالمعهد، وينطلق بعدها في مسيرة فنية مميزة جمعت بين التمثيل، والإخراج، والكتابة.

أسس صبحي في مطلع الثمانينيات فرقة “ستوديو 80” مع الكاتب لينين الرملي، وقدما مجموعة من أهم المسرحيات، منها: تخاريف، أنت حر، الهمجي، وجهة نظر.

كما أبدع لاحقًا في مسرحيات أخرى مثل ماما أمريكا، لعبة الست، سكة السلامة 2000، كارمن، كما أن له أعمال سينمائية مميزة، أما في الدراما التلفزيونية، فكان له حضورٌ طاغٍ بأعمال عديدة منها: رحلة المليون، سنبل بعد المليون، يوميات ونيس المكون من ثمانية أجزاء، فارس بلا جواد.

وتعد مسرحية “فارس يكشف المستور”، هي أحدث أعمال صبحي، وهي عمل كوميدي استعراضي غنائي شارك فيه عدد كبير من النجوم الشباب، وهي تأليف مشترك بين صبحي وأيمن فتيحة، وديكور محمد الغرباوي، وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى شريف حمدان.

سر حذف مشاهد من فارس بلا جواد

ويعد مشوار محمد صبحي الفني مليئا بالأعمال المميزة، ويعتبر مسلسل “فارس بلا جواد” من أبرزها، ولقد ظل صبحي يعد لهذا العمل على مدار عام ونصف، حتى عثر على كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، فقام بقراءته ثم قرأ قصة حافظ نجيب الذي تم اتهامه بأنه نصاب ويتنكر لممارسة أعمال النصب مع أنه كان شخصًا وطنيا، فعرض الفكرة على مصطفى أمين الذي أخبره أن العمل “هيعمل دوشة”.

وأشار في تصريحات إعلامية سابقة إلى أنه قرر تقديم حافظ نجيب كبطل يسعى لكشف بروتوكولات حكماء صهيون، واستغرقت كتابة العمل 14 شهرًا، وتم تصويره أيضًا في 14 شهرًا، وكان صبحي قد أكد في تصريحات إعلامية أن أمريكا هددت مصر وطالبت بمنع إذاعة مسلسل فارس بلا جواد.

وأشار إلى أنه تواصل مع صفوت الشريف مؤكدا له أن المسلسل سيعرض وأن مصر لن تركع لأحد، مشيرا إلى أنه شعر بالاطمئنان، مؤكدا أن أمريكا حينها طلبت سحب القوات الدولية من سيناء.

وأشار صبحى إلى أنه تلقى اتصالًا هاتفيا من الراحل عمر سليمان، مدير المخابرات الأسبق، آنذاك وطلب منه زيارته في مكتبه، وتوجه له صبحي وأفضى اللقاء إلى حذف 42 مشهدًا من المسلسل مراعاة لمصلحة الوطن، التي قال صبحي إنها فوق كل اعتبار.

سر رفضه منصب وزير الثقافة

وسبق أن أعلن صبحي رفضه تولي منصب وزير الثقافة أربع مرات، موضحًا في تصريحات إعلامية أن الفنان الحقيقي أوسع حرية من الوزير، الذي تحكمه قيود المنصب، بينما الفنان حر في الكثير من الأمور أبرزها التصريح بوجهة نظره.

تعرض محمد صبحي لوعكة صحية

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد كشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، مشيرًا إلى أنه بحالة صحية جيدة، بينما يقوم بعمل بعض الإجراءات والفحوصات داخل المستشفى.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في بيان له صادر اليوم الثلاثاء: إنه يطمئن جمهور النجم الكبير، مؤكدًا أنه يتابع الحالة الخاصة بالفنان محمد صبحي بنفسه وسط اهتمام طبي كبير، مشيرًا إلى أن الفنان محمد صبحي سوف يغادر إلى منزله خلال وقت قصير.

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