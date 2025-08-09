الإسكندرية تحتضن اختبارات كورال وأوركسترا مصر الوطني، وسحاب: نمنح كل موهوب فرصته (صور)

انطلقت جولة اكتشاف المواهب الموسيقية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ضمن مشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني" بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف اكتشاف ودعم المواهب الفنية في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطط وبرامج وزارة الثقافة.

اختبارات كورال وأوركسترا مصر الوطني

أقيمت الاختبارات على المسرح الصغير بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، للمتقدمين من أبناء محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية ومطروح، بحضور أماني علي عوض، مدير قصر ثقافة الأنفوشي، ولفيف من القيادات الثقافية والإعلاميين.

وشارك المتقدمون في الاختبارات في مجالي الغناء والعزف، وشملت اختبارات الغناء: إنشاد، وأغان طربية، بالإضافة إلى تمارين الفوكاليز للتعرف على طبقات الصوت وتقوية الأداء. كما تضمن مجال العزف اختبارات على آلات الجيتار، العود، والأورج.

امتدت الاختبارات لأكثر من خمس ساعات، وتراوحت أعمار المتقدمين ما بين 7 إلى 51 عاما.

المايسترو سليم سحاب

وقدم المايسترو سليم سحاب خلال اليوم مجموعة نصائح للمشاركين، شملت التحكم في التنفس، وتوسيع مدى الصوت، والقدرة على الغناء بطبقات مختلفة.

وأعرب "سحاب" عن سعادته بمستوى المتقدمين، قائلا: سمعت أصواتا موهوبة وعازفين على مستوى راق، ومتفائل جدا والقادم أفضل.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد فرزا للمواهب لتحديد المشاركين في أوركسترا الأطفال والكبار، مؤكدا أن المشروع يعد مهمة قومية لاكتشاف الطاقات الإبداعية في مصر، وإعطاء كل موهوب فرصته لتحقيق حلمه سواء في مجال العزف أو الغناء.

واختتم حديثه موجها الشكر لوزير الثقافة ورئيس الهيئة، بعد إسناد تلك المهمة إليه لاكتشاف المواهب ذات المستقبل الواعد.

مشروع كورال وأوركسترا مصر الوطني

ويذكر أن مشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني" كان قد بدأ مرحلته الأولى في إقليم القاهرة الكبرى، حيث تجرى الاختبارات بقصر ثقافة الجيزة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ضمن خطة تشمل جميع الأقاليم الثقافية الستة للوصول إلى أكبر عدد من المواهب في مجالي الغناء والعزف.

ويأتي المشروع ضمن خطط وزارة الثقافة لدعم الفنون الجادة وتعزيز الحراك الفني، وقد تم الإعلان عن تفاصيله رسميا خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة قصور الثقافة على مسرح السامر بالعجوزة، بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين.

ومن المقرر أن تتواصل الجولة بالإسكندرية اليوم السبت بقصر ثقافة الأنفوشي، لاختبار المزيد من الأصوات والعازفين، تمهيدا لبدء البرنامج التدريبي.

