قصور الثقافة تطلق الموسم الثاني من مسابقة الكاتب المصري

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، الموسم الثاني من مسابقة "الكاتب المصري"، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتحمل المسابقة هذا العام اسم الكاتب الكبير الراحل يسري الجندي، وتعنى بالدراما المسرحية في فرعي التأليف، والإعداد عن أصل غير مسرحي.

مسابقة الكاتب المصري

تتضمن المسابقة شروطا عامة، هي: أن يكون المتسابق مصري الجنسية، ألا يكون النص قد سبق له الحصول على جائزة داخل مصر أو خارجها، ولا سبق إنتاجه بأي شكل من الأشكال، ولا يكون قد سبق للكاتب التعاقد عليه مع أية جهة بأي حال من الأحوال، كما لا يحق للكاتب الاشتراك بأكثر من نص في الفرع الواحد من أفرع المسابقة، لكن يحق له الاشتراك في الفرعين بواقع نص واحد لكل منهما.



ويرسل المتقدم نسخة Word حجم خط 16، وأخرى pdf، مع توضيح فرع المسابقة المراد المشاركة بها (تأليف / إعداد)، كما تسلم ثلاث نسخ ورقية بمقر قصر ثقافة روض الفرج، ويرفق مع النص إقرار من الكاتب بخط اليد بملكيته الإبداعية للنص، وبأن النص لم ينتج من قبل، ولم يفز بأي جائزة من قبل داخل مصر أو خارجها وبأنه لم يتم التعاقد عليه مع أي جهة، وللهيئة العامة لقصور الثقافة أولوية التعاقد معه على النص المقدم حال فوزه بالمسابقة وفقا للوائحها المالية.

أما الشروط الخاصة بفرع الإعداد تحددت كالتالي:

تنطبق كافة الشروط العامة السابقة إضافة إلى أن يكون النص المقدم عن أصل غير مسرحي، يقدم المتسابق نسخة pdf من المصنف الأصيل المعد عنه النص موضوع المسابقة، وكذلك يسلم ثلاث نسخ ورقية منه، ويكتب على غلاف النص المصدر الأصلي، كما يقدم المتسابق موافقة موثقة من صاحب العمل الأصيل تثبت قبوله بتحويل عمله إلي نص مسرحي "وذلك بالنسبة للأعمال المتعلقة بحقوق أدبية وملكية فكرية مازالت سارية، ولم تدخل بعد ضمن التراث الإنساني أو المحلي".

الجوائز المالية للمسابقة

في فرع التأليف الجائزة الأولى 20000 جنيه، الجائزة الثانية 15000 جنيه، الجائزة الثالثة 10000 جنيه، وفي فرع الإعداد قيمة الجائزة الأولى 15000 جنيه، الجائزة الثانية 12000 جنيه، والجائزة الثالثة 8000 جنيه.

و تنفذ المسابقة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتنشر النصوص الفائزة في إصدار خاص من كتاب "دليل النصوص – مسرحيات مصرية"، الذي تصدره الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، حتى تتاح للمخرجين المتعاملين مع الهيئة لقراءتها وتقديمها، كما يتم التعاقد مع أصحاب النصوص الفائزة حال تقديمها على خشبة المسرح، وللهيئة أولوية التعاقد على النصوص الفائزة مدة خمس سنوات عن أي جهة أخرى.

علما بأن آخر موعد للتقديم 7 سبتمبر المقبل، وتعلن النتائج في شهر أكتوبر.

