السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مخاوف زيلينسكي من القمة الروسية الأمريكية بألاسكا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

 قال مصدر مطلع في مكتب الرئاسة الأوكرانية إن فلاديمير زيلينسكي أعرب عن مخاوفه من أن تؤدي القمة الروسية الأمريكية المقرر عقدها في ألاسكا إلى حل المسائل المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا دون مشاركة كييف.

 

التخلي عن الأراضي

 وأضاف المصدر: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن الاستعدادات لاجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، وهذا بعيد كل البعد عن الحرب الدائرة على أرضنا والتي لا يمكن أن تنتهي بدوننا، بدون أوكرانيا، وأن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ قرارات حقيقية تحقق السلام، أي قرارات ضدنا أو بدون أوكرانيا، هي في الوقت نفسه قرارات ضد السلام".

 

وأشار المصدر إلى أن زيلينسكي، أظهر عدم رغبته في مناقشة قضية التخلي عن الأراضي، وذلك على عكس ما قاله ترامب.

 

وتابع المصدر: "الإجابة عن موضوع الأراضي والقضايا الإقليمية الأوكرانية موجودة بالفعل في الدستور الأوكراني، لن يستطيع أحد أن يحيد عن هذا، ولن يتنازل أحد عن أرضه".

 

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة تطالب أوكرانيا بتقديم تنازلات إقليمية لحل النزاع مع روسيا. 

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادرها، أن المقترح الأمريكي للتسوية ينص على انسحاب القوات الأوكرانية من الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية من جمهورية دونيتسك الشعبية كمرحلة أولى نحو تحقيق السلام.

 

فجر اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي، أن الاجتماع الذي طال انتظاره مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيعقد يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 في ولاية ألاسكا الأمريكية.

 

وذكرت شبكة "سي بي إس" الإخبارية، نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن زيلينسكي قد يتمكن "بطريقة ما" من المشاركة في مباحثات القمة الروسية الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التخلي عن الأراضي الاسكا القمة الروسية الأمريكية فلاديمير زيلينسكي الرئاسة الاوكرانية كييف أوكرانيا

الأكثر قراءة

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

ستبكون بدل الدموع دم، توفيق عكاشة يحذر من خريطة جديدة تعيد تشكيل المنطقة

بعد واقعة سلمى حبيش، أسباب صادمة لتزايد وفيات شباب الأطباء داخل المستشفيات

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

زملاء الطبيبة المتوفاة بقصر العيني: اشتغلت شفتين بدون طعام

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 9 أغسطس 2025

مصر وتركيا تشددان على رفض تهجير الفلسطينيين

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

تفسير حلم الغراب في المنام، ليس دائمًا فألًا سيئًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads