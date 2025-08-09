مخاوف زيلينسكي من القمة الروسية الأمريكية بألاسكا

قال مصدر مطلع في مكتب الرئاسة الأوكرانية إن فلاديمير زيلينسكي أعرب عن مخاوفه من أن تؤدي القمة الروسية الأمريكية المقرر عقدها في ألاسكا إلى حل المسائل المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا دون مشاركة كييف.

التخلي عن الأراضي

وأضاف المصدر: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن الاستعدادات لاجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، وهذا بعيد كل البعد عن الحرب الدائرة على أرضنا والتي لا يمكن أن تنتهي بدوننا، بدون أوكرانيا، وأن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ قرارات حقيقية تحقق السلام، أي قرارات ضدنا أو بدون أوكرانيا، هي في الوقت نفسه قرارات ضد السلام".

وأشار المصدر إلى أن زيلينسكي، أظهر عدم رغبته في مناقشة قضية التخلي عن الأراضي، وذلك على عكس ما قاله ترامب.

وتابع المصدر: "الإجابة عن موضوع الأراضي والقضايا الإقليمية الأوكرانية موجودة بالفعل في الدستور الأوكراني، لن يستطيع أحد أن يحيد عن هذا، ولن يتنازل أحد عن أرضه".

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة تطالب أوكرانيا بتقديم تنازلات إقليمية لحل النزاع مع روسيا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادرها، أن المقترح الأمريكي للتسوية ينص على انسحاب القوات الأوكرانية من الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية من جمهورية دونيتسك الشعبية كمرحلة أولى نحو تحقيق السلام.

فجر اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي، أن الاجتماع الذي طال انتظاره مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيعقد يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي بي إس" الإخبارية، نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن زيلينسكي قد يتمكن "بطريقة ما" من المشاركة في مباحثات القمة الروسية الأمريكية.

