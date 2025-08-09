أكسيوس: اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب

يجتمع مسؤولون من أوكرانيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية في بريطانيا لتنسيق مواقفهم قبل القمة الروسية الأمريكية المرتقبة يوم الجمعة المقبل.

أفاد بذلك موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الخطة، مشيرا إلى أن أوكرانيا وبعض حلفاء "الناتو" أعربوا في الأحاديث الخاصة عن قلقهم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يوافق على اقتراحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء النزاع في أوكرانيا دون مراعاة مواقفهم.

ووفقا لـ"اكسيوس"، فقد طرحت فكرة عقد اجتماع شخصي في المملكة المتحدة خلال مكالمة عبر تقنية كونفرنس عقدت يوم الجمعة بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين. ولا تزال التفاصيل اللوجستية للاجتماع المقترح قيد المناقشة، بما في ذلك تحديد المشاركين فيه.

وقال مصدران لـ"أكسيوس" إن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي أجرى محادثات مع بوتين في الكرملين يوم الأربعاء، أبلغ المشاركين في مكالمة يوم الجمعة أن الرئيس الروسي وافق على إنهاء النزاع شريطة تنازل أوكرانيا عن منطقتي لوجانسك ودونيتسك، وكذلك شبه جزيرة القرم.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أوكراني أنه حتى لو وافق فلاديمير زيلنسكي على مطالب بوتين، فإنه سيحتاج إلى الدعوة إلى استفتاء لأنه لا يستطيع التنازل عن أي أراض وفقا للدستور الأوكراني.

وكان ترامب أعلن أمس أن الاجتماع الذي طال انتظاره مع الرئيس الروسي سيعقد في ألاسكا يوم الجمعة 15 أغسطس الحالي.

وأشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى أن الرئيسين سيركزان خلال قمة ألاسكا على مناقشة تسوية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية.

