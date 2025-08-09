بيدري: يامال وديمبلي أبرز المنافسين على الكرة الذهبية مستقبلًا

أكد بيدري جونزاليس لاعب وسط برشلونة، أنه كان يتمني التأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال النسخة الماضية.

وأشار بيدري، خلال مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أنه كان يتمنى مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال، مؤكدا: "أعتقد أن لدينا أسلوب لعب متشابها، وكانت ستكون مباراة نهائية قوية جدا.

الفريق الذي كان سيمتلك الكرة سيسيطر بشكل أكبر على مجريات اللعب، لكن بما أن المواجهة لم تحدث، فلن نعرف أبدا ما كان سيجري، وسنحاول مجددا العام المقبل".

وعن مقارنة خط وسط برشلونة الحالي بقيادة المدرب هانز فليك، مع الجيل الذهبي الذي ضم تشافي وإنييستا وبوسكيتس، موضحا أن الوصول إلى مستواهم يعد تحديا كبيرا.



وقال بيدري: "لسنا على مستوى تشافي وإنييستا وبوسكيتس حاليا، وأتمنى أن نصل يوما إلى ذلك المستوى، لأن ما قدموه للنادي والمنتخب كان مذهلًا. نحاول التشبه بهم قليلًا، لكن أمامنا الكثير لنفعله".

جائزة الكرة الذهبية

وعن ترشحه لجائزة الكرة الذهبية، أوضح بيدري: "أعتقد أن الموسم كان ممتازا على الصعيد الجماعي، وعلى المستوى الشخصي لعبت بأداء كبير، وأتمنى أن أكون أفضل من نسخة 2021 لأتجاوز أرقامي نحن كلاعبين نمتلك روح التحدي ونرغب دائمًا في التطور".

وأشاد بيدري بلامين يامال نجم برشلونة، بالإضافة إلى زميله السابق عثمان ديمبلي لاعب باريس، واللذين يراهما من أبرز المنافسين على الكرة الذهبية مستقبلًا.

وأضاف بيدري: "يمتلك يامال قدرة استثنائية في المواجهات الفردية والمراوغة، وكأنه لا يشعر بوجود المنافس، يلعب من أجل الاستمتاع، وهذا يظهر بوضوح في الملعب".

وأتم: "ديمبلي لاعب قوي جدا، يستخدم القدمين بنفس الكفاءة، حتى أنني لا أعرف إن كان أعسر أو أيمن. هذا الموسم سجل الكثير من الأهداف وهو أمر لم يكن معتادا عليه، وأعتقد أن كليهما قدما موسما مذهلا".

رسالة وداع مؤثرة لـ إينيجو مارتينيز

وعلى صعيد آخر، وجه لامين يامال، نجم برشلونة، رسالة وداع مؤثرة لزميله إينيجو مارتينيز، بمناسبة رحيله عن صفوف البلوجرانا للانضمام إلى نادي النصر السعودي لمدة موسمين.

ونشر يامال، عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" صورة يظهر فيها مارتينيز يرفع المهاجم الشاب عاليا احتفالا بأحد الأهداف، وكتب عليها: "شكرا على كل شيء يا قائدي"، مرفقا رسالته برمز قلب تعبيرا عن مشاعره.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كانت العلاقة بين يامال (17 عاما) ومارتينيز (33 عاما) وثيقة على الصعيدين الإنساني والكروي، رغم فارق السن الكبير بينهما.

وظهر هذا الانسجام بوضوح داخل الملعب، حيث كان المدافع المميز بتمريراته الطويلة الدقيقة يرسل كرات رائعة للنجم الصاعد، مما أتاح له إظهار مهاراته الفردية.

ورغم أن إينيجو مارتينيز لم يكن يحمل شارة القيادة رسميا في نادي برشلونة، إلا أن تأثيره في غرفة الملابس كان كبيرًا، خاصة بين اللاعبين الشباب، حيث لعب دور القائد وصاحب الخبرة الذي يحظى بالاحترام والتقدير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.