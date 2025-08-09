12500 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني بالصف الثالث الإعدادي في الدقهلية

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 - 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي وطلاب الدبلومات الفنية وسط إجراءات تنظيمية مكثفة، حيث يؤدي اليوم عدد 12500 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي موزعين على 49 لجنة امتحانية وعدد 2441 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها موزعين على 21 لجنة امتحانية، امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في اليوم الأول من الامتحانات التي ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب

وكان المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قد وجه باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة، حيث تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

كما صرح وكيل تعليم الدقهلية أن المديرية شكلت غرف عمليات بجميع الإدارات التعليمية بكامل نطاق محافظة الدقهلية.

ووجه الرشيدي مديرى الإدارات التعليمية ووكلائها بمتابعة الامتحانات كلًا فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة العقبات وحل المشكلات فورًا إن وجدت والتأكيد على السادة رؤساء اللجان بضبط النفس وحسن التعامل والالتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.



وشدد مدير المديرية على التأكد من عدم اصطحاب الطلاب والملاحظين للهاتف المحمول داخل اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

