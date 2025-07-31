تفاصيل اجتماع تعليم الدقهلية مع الإدارة المركزية لشئون المعلمين

شهد بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والـتعليم بالدقهلية ولفيف من القيادات التعليمية بالمديرية اليوم اجتماع الإدارة المركزية لشؤون المعلمين عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية.

وتم الاجتماع برئاسة نادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلمين والدكتورة محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين.

وتناول الاجتماع عدة نقاط من أهمها:

-تشكيل لجنة لحل مشكلات العناصر التعليمية وآليات عملها والاستعانة بذوي التخصص لحل المشكلات ودعم التواصل مع المعلم.

-تشكيل لجنة "المعلم الباحث" بالمديريات والاستعانة بالأبحاث والدراسات التي نفذها المعلم في خدمة العلمية التعليمية وآلية إعداد معلم باحث.



-تشكيل لجنة تحكيم أعمال مسابقة "معلم مبدع ومتمكن" النسخة الثانية والاستعانة بالخبراء وتدشين هذه المشروعات لخدمة العملية التعليمية والتنسيق لموعد المسابقة في أكتوبر ٢٠٢٥م.

وتضمن اللقاء الاهتمام بالبحث العلمي وشكاوى ومقترحات المعلمين ودراسة مقترحاتهم وتفعيل اللقاءات الدورية مع المعلمين.

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