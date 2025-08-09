السبت 09 أغسطس 2025
وكيل التعليم بالفيوم يتابع امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية من غرفة العمليات

غرفة العمليات، فيتو

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2025/2024، من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بالتعاون مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

متابعة سير اوراق الاسئلة 

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن غرف العمليات الفرعية تابعة أوراق الأسئلة منذ خروجها من مركز توزيع الأسئلة حتى مقار لجان سير الامتحانات، ثم عمليات فتح المظاريف وبدء الامتحانات بالفعل، ولم يتم رصد أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب. 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه شدد على ضرورة منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو المعلمين، والالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

تعليم الفيوم: لم نرصد مخالفات في امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

تعليم الفيوم تعلن عن مسابقة لشغل الوظائف القيادية من بين العاملين بها

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بانضباط لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة، مثمنًا الجهود المبذولة من جميع القائمين على أعمال الامتحانات لتحقيق الانضباط وتوفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب.

