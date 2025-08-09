وكيل التعليم بالفيوم يتابع امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية من غرفة العمليات

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2025/2024، من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بالتعاون مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

متابعة سير اوراق الاسئلة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن غرف العمليات الفرعية تابعة أوراق الأسئلة منذ خروجها من مركز توزيع الأسئلة حتى مقار لجان سير الامتحانات، ثم عمليات فتح المظاريف وبدء الامتحانات بالفعل، ولم يتم رصد أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه شدد على ضرورة منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو المعلمين، والالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بانضباط لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة، مثمنًا الجهود المبذولة من جميع القائمين على أعمال الامتحانات لتحقيق الانضباط وتوفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.