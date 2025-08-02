السبت 02 أغسطس 2025
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محافظات

المؤبد لمتهم بقتل سائق بسبب خلاف على أولوية التحميل في المنوفية

الحكم بالمؤبد على
الحكم بالمؤبد على قاتل سائق بسبب أولوية التحميل بالمنوفية

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، بالسجن المؤبد على المتهم "هـ.م"، في واقعة قتل الشاب زياد، خلال مشادة بسبب أولوية التحميل بإحدى مناطق شبين الكوم، في واقعة هزّت الشارع المنوفي وأثارت موجة من الغضب وقت حدوثها.

فرحة الأسرة بالحكم 

وعقب النطق بالحكم، لم تتمالك والدة المجني عليه دموعها، وعلت الزغاريد في أروقة المحكمة تعبيرًا عن الفرحة بالحكم الذي وصفته بأنه "برد نار قلبها". وقالت: "ربنا نصرنا، والدكتور حسن خضر المحامي هو السبب بعد ربنا، ما كنش سايبنا ولا لحظة".

 

ومن جانبه، قال المحامي حسن خضر، دفاع أسرة المجني عليه، إن الحكم جاء ليعيد بعضًا من حق زياد ويخفف ألم الأسرة، مشيرًا إلى أن الله وفقه في القضية، وإنه قرر التطوع للدفاع عن الأم المكلومة بعد أن علم بعدم قدرتها على تحمل أتعاب محاماة.

وأضاف خضر: "الحمد لله على الحكم، وبشكر القضاء العادل اللي نصر الحق، وزياد دمه ما راحش هدر".

ولفت الدكتور حسن خضر إلى أن المحاماة رسالة وليست مهنة فقط، كون هذه الرسالة تتطلب أحيانا الوقوف مع غير القادرين، وليس معنى أننا نتقاضى أتعاب في القضايا إلا أن ذلك لا يمنع الوقوف بجانب البسطاء الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة توكيل محامين كبار.

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