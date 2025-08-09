حاكم ألاسكا يعلق على عقد القمة الأمريكية الروسية في ولايته

رحب حاكم ولاية ألاسكا الأمريكية، مايك دانليفي، بقرار عقد لقاء الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في هذه المنطقة، وقال إن الولاية مستعدة لاستضافة القمة.



وكتب الحاكم على منصة التواصل الاجتماعي X: "أرحب باللقاء بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنا في ولاية ألاسكا الرائعة. لقد كانت ألاسكا دائمًا بمنزلة جسر بين الشعوب، ونحن اليوم نظل بوابة للدبلوماسية والتجارة والأمن في واحدة من أهم مناطق العالم".

وأضاف الحاكم: "العالم أجمع يراقب، وألاسكا مستعدة لاستضافة هذا الاجتماع التاريخي".

وأعلن الرئيس الأمريكي، اليوم السبت أن الاجتماع الذي طال انتظاره مع نظيره الروسي سيعقد يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وكتب ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "سيعقد الاجتماع الذي طال انتظاره بشدة بيني بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس 2025. الاجتماع سيعقد في ولاية ألاسكا العظيمة".

ووعد ترامب بأنه سيتم لاحقا، نشر المزيد من التفاصيل حول الموضوع.

من جانبه صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن الرئيسين الروسي والأمريكي سيركزان خلال قمة ألاسكا، على مناقشة تسوية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية.

