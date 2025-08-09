السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حاكم ألاسكا يعلق على عقد القمة الأمريكية الروسية في ولايته

حاكم ولاية ألاسكا
حاكم ولاية ألاسكا الأمريكية، مايك دانليفي، فيتو

رحب حاكم ولاية ألاسكا الأمريكية، مايك دانليفي، بقرار عقد لقاء الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في هذه المنطقة، وقال إن الولاية مستعدة لاستضافة القمة.


وكتب الحاكم على منصة التواصل الاجتماعي X: "أرحب باللقاء بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنا في ولاية ألاسكا الرائعة. لقد كانت ألاسكا دائمًا بمنزلة جسر بين الشعوب، ونحن اليوم نظل بوابة للدبلوماسية والتجارة والأمن في واحدة من أهم مناطق العالم".

وأضاف الحاكم: "العالم أجمع يراقب، وألاسكا مستعدة لاستضافة هذا الاجتماع التاريخي".

وأعلن الرئيس الأمريكي، اليوم السبت أن الاجتماع الذي طال انتظاره مع نظيره الروسي سيعقد يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وكتب ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "سيعقد الاجتماع الذي طال انتظاره بشدة بيني بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس 2025. الاجتماع سيعقد في ولاية ألاسكا العظيمة".

ووعد ترامب بأنه سيتم لاحقا، نشر المزيد من التفاصيل حول الموضوع.

من جانبه صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن الرئيسين الروسي والأمريكي سيركزان خلال قمة ألاسكا، على مناقشة تسوية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حاكم ولاية ألاسكا الأمريكية مايك دانليفي دونالد ترامب فلاديمير بوتين ولاية الاسكا مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف الرئيسين الروسي والأمريكي قمة ألاسكا

الأكثر قراءة

العودة إلى الجحيم، موجة حارة غير مسبوقة تضرب مصر من القاهرة إلى أسوان، وتحذير من أمطار رعدية وأتربة ورمال

أول صورة لطبيبة قصر العيني بعد وفاتها بشكل مفاجئ أثناء العمل وجمال شعبان يكشف السبب

سعر السمك اليوم السبت، البلطي "رايح جاي" وهذا سعر البوري والمكرونة بعد قفزة أمس

حب مراهقة بطعم بالدم، طالب يقتل ابن عمته ويحمل جثمانه لقسم شرطة طوخ بالقليوبية

أول تحرك أمني بشأن فيديو المشاجرة المرعبة بالأسلحة والكلاب في العمرانية

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والكانتلوب والعنب يواصل انخفاضه

موظف صغير "ما بيعرفش عربي"، ساويرس يسخر من "يوتيوب" بعد حذف فيديو إبراهيم عيسى عن حماس

أحدث أسعار المانجو اليوم السبت 9 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads