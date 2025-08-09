مساعد بوتين يكشف ملفات يناقشها الرئيس الروسي وترامب في القمة المرتقبة

صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب سيركزان خلال قمة ألاسكا على مناقشة تسوية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية.



وأشار أوشاكوف إلى أن "ألاسكا والقطب الشمالي يشكلان نقطة تقاطع المصالح الاقتصادية لبلدينا، مع وجود آفاق لتنفيذ مشاريع كبيرة ومربحة للجانبين".

وأضاف: "لكن من المؤكد أن الرئيسين سيركزان بشكل أساسي على مناقشة سبل تحقيق تسوية سلمية دائمة للأزمة الأوكرانية".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الاجتماع الذي طال انتظاره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض خلال قمة ثلاثية مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف، أنه سيكشف المزيد من التفاصيل حول جهود إدارته للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا "لاحقًا".

وكشف ترامب أن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض من دون إعطاء أي تفاصيل.

وأردف بالقول: "سيكون هناك بعض من تبادل الأراضي لصالح الطرفين"، مبينا أن قضية تبادل الأراضي بين أوكرانيا وروسيا "معقدة" لكنها مفيدة للطرفين.

