إبراهيم عيسى: يوتيوب يمنع فيديو لي أهاجم فيه حماس ويصنفه دعما لجماعات إرهابية

قال الإعلامي إبراهيم عيسى في بيان له، إنه فوجئ بأن منصة اليوتيوب العالمية أوقفت عرض فيديو له على قناته على المنصة هاجم فيه حركة حماس واتهمها بالإرهاب، وبأن الشعب الفلسطيني لا يهم حماس لا حياته ولا دماره ولا إبادته ولا جوعه بقدر ما يهمها الاحتفاظ بعشرين رهينة إسرائيلية.

وتابع: “لقد هالني أن الفيديو تم منعه مع تحذير وإنذار واتهام بأنه ينتصر لجماعات إرهابية”.

وأضاف عيسى: "يبدو أن اليوتيوب اعتمد على الذكاء الصناعي لدرجة افتقاده للذكاء البشري والطبيعي".

وقال: “سأظل في رسالتي ضد التسلف والتطرف والأخونة والإرهاب سواء على منصة اليوتيوب أو غيرها وستظل قناتي على اليوتيوب (إذا لم يحجبها ذكاء اليوتيوب الصناعي الذي لا يفهم من الذي يناضل ضد الإرهاب ومن يدعمه) قناة تنشر قيم التنوير والحرية”.

وتابع: “هذه المنصة جرؤت على أن تتهم كاتبا ومفكرا يخوض عمره كله ضد الإرهاب والتطرف وقدم مئات الحلقات التليفزيونية ضدهما بل وحماس شخصيا، غير مئات المقالات وعديد الكتب في مواجهة الخطاب الديني المتطرف وتيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، بل وكان على قوائم التهديد بالاغتيال من هذه الجماعات المتطرفة منذ عام ١٩٩٢ وعقب ثلاثين يونية ٢٠١٣، وقد أصدر تنظيم القاعدة بيانين اثنين يدعو ذئابه المنفردة لقتله ثم يأتي اليوتيوب ليقف إلى جانب هؤلاء المتطرفين”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.