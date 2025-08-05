فتح باب التقديم لمختبر ساويرس للسيناريو بالتعاون مع سرد ومهرجان الجونة السينمائي

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع “سرد” مريم نعوم، ومهرجان الجونة السينمائي عن فتح باب التقديم لــ "مختبر ساويرس للسيناريو".

مختبر ساويرس للسيناريو

ويهدف المختبر إلى دعم تطوير النصوص التي فازت، أو ترشحت للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية، في فئة أفضل سيناريو سينمائي بين عامي 2015 و2024.

ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة الالتحاق بورشة تطوير مكثفة تُقام في سبتمبر، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج لقاءات احترافية ضمن منصة CineGouna التي تجمعهم بمنتجين وجهات عرض محلية وإقليمية ودولية.

كما يدعو البرنامج الكتّاب المؤهلين إلى التقديم بنفس النص أو نسخة مطوّرة منه، على أن يكون آخر موعد للتقديم في 21 أغسطس 2025.

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