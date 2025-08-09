السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الفنون التشكيلية تحتفي بتصاميم هوية حديقة الزهرية

الدكتور أحمد فؤاد
الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فيتو

يُنظم قطاع الفنون التشكيلية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وإشراف الدكتور وليد قانوش، رئيس القطاع، حفلًا لتوزيع جوائز مسابقة تصميم الهوية البصرية لحديقة الزهرية بالزمالك.

ويشمل الحفل تكريم المشاركين الذين قدموا أعمالًا متميزة في المسابقة، حيث سيُمنحون شهادات تقدير خاصة. 

ويُقام على هامش الفعالية معرض يضم جميع الأعمال المشاركة، وذلك قبل بدء مراسم توزيع الجوائز.

ويُقام الحدث يوم الاثنين، الموافق 11 أغسطس 2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك بمتحف الخزف الإسلامي، الواقع في 1 شارع الشيخ المرصفي بجوار فندق الماريوت.

وهدفت المسابقة إلى ابتكار هوية بصرية تعكس السمات الفريدة لحديقة الزهرية، ممثلة في خصوصيتها البيئية والتاريخية والجمالية، مع إبراز تنوعها النباتي وموقعها المتميز. وقد شهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا ومشاركات متنوعة من المصممين والفرق الفنية، التي قدمت أعمالًا مبتكرة تعكس رؤى بصرية متطورة ومستوى احترافيًا عاليًا.

وعقب انتهاء لجنة التحكيم من عمليات التقييم والمراجعة، وتم تحديد أسماء الفائزين في المسابقة. 

وتجدر الإشارة إلى أن إعلان الأسماء يتم دون ترتيب محدد للمراكز، حيث سيتم الكشف عن ترتيب الفائزين وتكريمهم خلال حفل رسمي لتسليم الجوائز.

ويكون الفائزين كالآتي:

ياسمين إبراهيم عبد الخالق بيبرس.

نسرين محمود شعبان جاد الله.

إسراء وجيه أحمد أحمد.

ويأتي هذا الحدث الفني تقديرًا للجهود الإبداعية للمصممين، وإبرازًا لأهمية الهوية البصرية في إثراء الأماكن العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع الفنون التشكيلية حديقة الزهرية أحمد فؤاد هنو الهوية البصرية الدكتور وليد قانوش الفنون التشكيلية حديقة الزهرية بالزمالك متحف الخزف الإسلامي مركز الجزيرة للفنون بالزمالك

الأكثر قراءة

أول صورة لطبيبة قصر العيني بعد وفاتها بشكل مفاجئ أثناء العمل وجمال شعبان يكشف السبب

اشتغلت "شفتين" بدون أكل، وفاة طبيبة شابة بشكل مفاجئ أثناء عملها بـ"قصر العيني"

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق على محال تجارية بالسيدة زينب

عودة الموجة الحارة بقوة، تحذير شديد من حالة الطقس اليوم السبت

صراخ واحتفال جنوني، شاهد ماذا فعل جون إدوارد بعد هدفي الزمالك أمام سيراميكا (فيديو)

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

أحمد عبد العزيز عن فيديو رفض مصافحة معجب: اتفهم غلط.. وجمهوري هو سبب نجاحي

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 9 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads