الفنون التشكيلية تحتفي بتصاميم هوية حديقة الزهرية

يُنظم قطاع الفنون التشكيلية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وإشراف الدكتور وليد قانوش، رئيس القطاع، حفلًا لتوزيع جوائز مسابقة تصميم الهوية البصرية لحديقة الزهرية بالزمالك.

ويشمل الحفل تكريم المشاركين الذين قدموا أعمالًا متميزة في المسابقة، حيث سيُمنحون شهادات تقدير خاصة.

ويُقام على هامش الفعالية معرض يضم جميع الأعمال المشاركة، وذلك قبل بدء مراسم توزيع الجوائز.

ويُقام الحدث يوم الاثنين، الموافق 11 أغسطس 2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك بمتحف الخزف الإسلامي، الواقع في 1 شارع الشيخ المرصفي بجوار فندق الماريوت.

وهدفت المسابقة إلى ابتكار هوية بصرية تعكس السمات الفريدة لحديقة الزهرية، ممثلة في خصوصيتها البيئية والتاريخية والجمالية، مع إبراز تنوعها النباتي وموقعها المتميز. وقد شهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا ومشاركات متنوعة من المصممين والفرق الفنية، التي قدمت أعمالًا مبتكرة تعكس رؤى بصرية متطورة ومستوى احترافيًا عاليًا.

وعقب انتهاء لجنة التحكيم من عمليات التقييم والمراجعة، وتم تحديد أسماء الفائزين في المسابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلان الأسماء يتم دون ترتيب محدد للمراكز، حيث سيتم الكشف عن ترتيب الفائزين وتكريمهم خلال حفل رسمي لتسليم الجوائز.

ويكون الفائزين كالآتي:

ياسمين إبراهيم عبد الخالق بيبرس.

نسرين محمود شعبان جاد الله.

إسراء وجيه أحمد أحمد.

ويأتي هذا الحدث الفني تقديرًا للجهود الإبداعية للمصممين، وإبرازًا لأهمية الهوية البصرية في إثراء الأماكن العامة.

