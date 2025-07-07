إعلان النتائج النهائية لمسابقة تصميم شعار وهوية حديقة الزهرية بالزمالك

أعلن قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، اليوم، عن النتائج النهائية لمسابقة تصميم الشعار والهوية البصرية لحديقة الزهرية بالزمالك، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبرئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

وتهدف المسابقة إلى ابتكار هوية بصرية تعكس السمات الفريدة لحديقة الزهرية، ممثلة في خصوصيتها البيئية والتاريخية والجمالية، مع إبراز تنوعها النباتي وموقعها المتميز. وقد شهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا ومشاركات متنوعة من المصممين والفرق الفنية، التي قدمت أعمالًا مبتكرة تعكس رؤى بصرية متطورة ومستوى احترافيًا عاليًا.

وعقب انتهاء لجنة التحكيم من عمليات التقييم والمراجعة، تم تحديد أسماء الفائزين في المسابقة. وتجدر الإشارة إلى أن إعلان الأسماء يتم دون ترتيب محدد للمراكز، حيث سيتم الكشف عن ترتيب الفائزين وتكريمهم خلال حفل رسمي لتسليم الجوائز.

ويكون الفائزين كالآتي:

ياسمين إبراهيم عبدالخالق بيبرس

نسرين محمود شعبان جادالله

إسراء وجيه أحمد أحمد

ومن المقرر أن يُقام حفل التكريم الرسمي وتسليم الجوائز يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2025. وسيتم الإعلان عن تفاصيل ومكان الحفل قريبًا.

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