وعي يبني بلد، فعاليات فنية وثقافية احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، ينظم قطاع الفنون التشكيلية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ورئاسة الدكتور وليد قانوش، مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية تحت عنوان "وعي يبني بلد".

وتشرف على هذه الفعاليات الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية، وستقام بمتحف النصر للفن الحديث ببورسعيد ومركز راتب الثقافي ومركز دنشواي الثقافي بمحافظة المنوفية يومي السبت والأحد الموافقين 28 و29 يونيو 2025.

وتتضمن الفعاليات ورشة عمل متخصصة في تصميم البوسترات الوطنية. وتهدف الورشة إلى إنتاج بوسترات توعوية باستخدام تقنيات التصميم المتنوعة، تحث على تعزيز الروح الوطنية ونشر الوعي بضرورة المحافظة على الوطن وحمايته. سيتم استخدام عبارات تصميمية مؤثرة مثل: "احمي بلدك"، "خليك واعي"، "وعيك أمانة"، و"إيد في إيد".

وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ قيم الانتماء والوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية، وذلك من خلال الفن والثقافة كأدوات فعالة للتعبير والتوعية.

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