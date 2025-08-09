اعمل حسابك في هذا الوقت، تعطل خدمات إنستاباي اليوم بسبب التحديثات

أكد مسؤولو تطبيق إنستاباي أنه سيتم إجراء تحديثات على أنظمة التطبيق اليوم السبت 9 أغسطس الجاري وذلك من الساعة 4:00 صباحًا حتى 6:00 صباحًا.

وقال مسؤولو التطبيق إنه قد تتأثر بعض الخدمات مؤقتًا خلال هذه الفترة مقدمين الشكر للعملاء مسبقًا على حسن التفهم لذلك.

ويتساءل العديد من عملاء البنوك عن إمكانية حذف الحساب البنكي من إنستاباي.

وحول ذلك أوضح مسؤولون في تطبيق انستاباي أنه بالفعل يمكن إزالة الحساب وإعادة التسجيل مرة أخرى.

ويبحث العديد من المواطنين عن طريقة حذف حساباتهم علي تطبيق إنستاباي وإعادة التسجيل مرة أخرى.

وأوضح مسؤولو التطبيق أنه بمجرد إزالة التطبيق من على الهاتف المحمول للعميل يتم إيقاف الاستخدام.

رسوم انستاباي

وبدأ البنك المركزي اعتبارا من أول يناير 2025 تطبيق قرار مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي.

