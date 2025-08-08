الجمعة 08 أغسطس 2025
حريق بعقار سكني يثير الرعب في أكتوبر والحماية المدنية تحاول السيطرة

حريق بعقار سكني -
حريق بعقار سكني - صورة أرشيفية، فيتو

نشب حريق هائل داخل أحد العقارات السكنية بمنطقة الـ645 بمدينة 6 أكتوبر في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة تسبب في حالة من الذعر والفزع بين قاطني العقار وسكان المنطقة المحيطة.


وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوقوع إصابات، عقب تلقي مدير مباحث الجيزة  بلاغ بالحادث من غرفة عمليات الأمن. 


وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، فيما تتواصل جهود السيطرة على الحريق ومنع تجدد اشتعاله، خاصة في ظل تصاعد الأدخنة بشكل كثيف.

العقارات السكنيه حريق الحماية المدنية

