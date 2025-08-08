الجمعة 08 أغسطس 2025
المعمل الجنائي يعاين شقة سكنية بالسيدة زينب اندلعت بها النيران

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

انتقل رجال المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة لموقع حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات بـالسيدة زينب، لحصر الخسائر والأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران داخل الشقة.

 

إخماد حريق شقة السيدة زينب

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات بـالسيدة زينب دون وقوع أي إصابات، ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق شقة سكنية بالسيدة زينب

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات  بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق.


 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

