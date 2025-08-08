الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات عسكرية نوعية ضد 3 أهداف إسرائيلية

أعلن الحوثيون، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ عمليات عسكرية نوعية استهدفت 3 أهداف إسرائيلية.

مطار بن جوريون وبئر السبع وعسقلان

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة التابعة للجماعة، نفذت ثلاث عمليات عسكرية استهدفت مطار بن جوريون وبئر السبع وعسقلان بثلاث طائرات مسيرة.

جماعة الحوثي تدرس خيارات تصعيدية ضد إسرائيل

وفي وقت سابق، قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية، عبد الملك الحوثي: “مع المأساة في قطاع غزة نسعى لدراسة خيارات تصعيدية إضافية”.

وأضاف عبدالملك الحوثي: نطور قدراتنا العسكرية لتكون أكثر فاعلية في التنكيل بالعدو الإسرائيلي والضغط عليه وفتح منافذ للعبور لنصرة الشعب الفلسطيني هو ما نتمناه ونسعى إليه.

