السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات عسكرية نوعية ضد 3 أهداف إسرائيلية

الحوثيون، فيتو
الحوثيون، فيتو

أعلن الحوثيون، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ عمليات عسكرية نوعية استهدفت 3 أهداف إسرائيلية.

 

مطار بن جوريون وبئر السبع وعسقلان

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة التابعة للجماعة، نفذت ثلاث عمليات عسكرية استهدفت مطار بن جوريون وبئر السبع وعسقلان بثلاث طائرات مسيرة.

 

جماعة الحوثي تدرس خيارات تصعيدية ضد إسرائيل 

وفي وقت سابق، قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية، عبد الملك الحوثي: “مع المأساة في قطاع غزة نسعى لدراسة خيارات تصعيدية إضافية”.

وأضاف عبدالملك الحوثي: نطور قدراتنا العسكرية لتكون أكثر فاعلية في التنكيل بالعدو الإسرائيلي والضغط عليه وفتح منافذ للعبور لنصرة الشعب الفلسطيني هو ما نتمناه ونسعى إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحوثيون مطار بن جوريون بئر السبع عسقلان جماعة الحوثى

مواد متعلقة

نتنياهو يزعم: لن نحتل غزة بل ذاهبون لتحريرها من حماس وإقامة حكم مدني سلمي

الحوثيون: استهدفنا مطار بن جوريون بصاروخ فرط صوتي

الحوثي: إعلان المرحلة الرابعة من عملياتنا خطوة ضرورية نتيجة للوضع بغزة

جيش الاحتلال يعترض صاروخا أطلق من اليمن

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية نوعية بـ5 مسيرات ضد أهداف في فلسطين المحتلة

جماعة الحوثي: مجاهدو فلسطين عرقلوا انتقال العدو لبقية البلدان

الأكثر قراءة

أحمد عبد العزيز عن فيديو رفض مصافحة معجب: اتفهم غلط.. وجمهوري هو سبب نجاحي

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

الزمالك في ثوبه الجديد يفتتح مشواره بالدوري الممتاز بالفوز علي سيراميكا بثنائية (صور)

الظهور الأول لـ أحمد فتوح بعد أزمة حفل راغب علامة

شحاته يسجل هدفا عالميا للزمالك في شباك شيراميكا

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال واضطراب الملاحة بخليج السويس

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة، عيار 21 وصل لهذا الرقم

المصري يخطف فوزا صعبا من الاتحاد 3-1 في افتتاحية الدوري المصري الجديد (صور)

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تُثابُ المرأة على الأعمال والأعباء المنزلية التي تقوم بها؟ الإفتاء تجيب

من قصص القرآن الكريم.. خطة يوسف عليه السلام لإنقاذ مصر من الأزمة الغذائية

هل يجوز ترك صلاة الجمعة بسبب النوم؟ تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads