الحوثيون: استهدفنا مطار بن جوريون بصاروخ فرط صوتي

أعلنت حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) اليوم الجمعة، أنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (مطار بن جوريون) الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".

استهداف مطار بن جوريون

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2".

وأشار سريع إلى أن "العملية قد حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروع أكثر من أربعة ملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه عقب الإنذارات التي تم تفعيلها في عدة مناطق، "اعترض سلاح الجو صاروخا أُطلق من اليمن".

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