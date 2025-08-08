وكيل الأزهر ورئيس القطاع يزوران معسكر الوافدين بـ البعوث الإسلامية بالإسكندرية

زار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، يرافقه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مدينة البعوث الإسلامية بمدينة الإسكندرية، وذلك لمتابعة فعاليات المعسكر الصيفي الذي يشهده فرع المدينة.

وكيل الأزهر ورئيس القطاع يزوران معسكر الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية

ويعد هذا الفوج هو الثاني للبنين والثالث على مستوى أفواج المعسكر الصيفي، ويضم 150 طالبًا من مختلف دول العالم، ويُقام المعسكر برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبدعم مباشر من فضيلة وكيل الأزهر.

وخلال الجولة، حرص وكيل الأزهر على التحاور مع الطلاب الوافدين بشكل مباشر، حيث طرح عليهم عدة أسئلة حول مستوى الخدمات المقدمة داخل المعسكر، ومدى استفادتهم من البرامج الثقافية والرياضية، ومدى رضاهم عن الإقامة والمعيشة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن صوت الطالب الوافد مسموع، ونحن هنا اليوم لنطمئن بأن كل شيء يسير بما يليق بمكانة الأزهر ورسالة طلابه.

وكيل الأزهر: الطلاب الوافدين هم سفراء الأزهر في بلادهم

كما أعرب أ.د/ محمد الضويني عن سعادته بما لمسه من تنظيم متميز وتفاعل إيجابي من الطلاب، مؤكدًا أن الطلاب الوافدين هم سفراء الأزهر في بلادهم، ونعوّل عليهم في نشر رسالة الوسطية والسلام، ومن واجبنا أن نوفّر لهم بيئة تعليمية وتربوية تليق بمكانة الأزهر وتاريخه العلمي.

وأضاف أن الأزهر حريص على أن تجمع أنشطة المعسكر بين المعرفة والثقافة والترويح، بما يسهم في بناء الشخصية المتكاملة للطالب الأزهري، مؤكدًا أن هذه المعسكرات ليست مجرد ترفيه أو وقت فراغ، بل هي امتداد للرسالة التربوية للأزهر، تسهم في بناء شخصية متوازنة واعية بثقافتها وهويتها، منفتحة على العالم من حولها.

من جانبه، أكد الشيخ.أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن مثل هذه المعسكرات تمثل ركيزة مهمة في البناء التربوي للطلاب، مشيرًا إلى أن المعسكر الصيفي يوفّر للطلاب فرصًا للتعارف، ويعزّز في نفوسهم روح الانتماء للأزهر الشريف، كما يساعدهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم الشخصية والاجتماعية.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الطلاب الوافدين جزء أصيل من نسيج الأزهر الشريف

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن الطلاب الوافدين جزء أصيل من نسيج الأزهر الشريف، ونحن نحرص على دمجهم في كافة الأنشطة التربوية، ونُولي اهتمامًا خاصًا بتوفير المناخ الملائم لنموهم علميًا وثقافيًا واجتماعيًا، ليكونوا نماذج مشرّفة تمثل الأزهر في مختلف بقاع الأرض.

