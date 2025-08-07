الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طلاب يناشدون شيخ الأزهر إعادة النظر في قرار سن القبول بكلية القرآن الكريم

الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فيتو
ads

وجه عدد من طلاب ومعاهد القراءات وطلاب الأزهر الشريف نداءً خاصًا إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، للمطالبة بإعادة النظر في قرار منع التحاق الطلاب ممن تجاوزوا سن السادسة والعشرين بكلية القرآن الكريم.

طلاب الأزهر يوجهون نداءً للإمام الأكبر لإعادة النظر في قرار سن القبول بكلية القرآن الكريم

ووصف الطلاب القرار بأنه "محزن ومحطم للآمال ومثبط للعزائم"، داعين إلى مراجعته أو على الأقل استثناء الطلاب المقيدين بالفعل في معاهد القراءات من تطبيقه، على أن يُطبق لاحقًا على الدفعات الجديدة فقط.

وأوضح الطلاب أن هذا القرار – حال استمرار العمل به – ستكون له تداعيات سلبية خطيرة، إذ سيؤدي إلى عزوف كثير من الطلاب عن الالتحاق بمعاهد القراءات، التي كانت تمثل المسار الطبيعي والمنطقي المؤهل لدخول كلية القرآن الكريم. وأضافوا: "بهذا الشكل، سيتراجع الإقبال على حفظ كتاب الله، وسينصرف كثيرون عن هذا المجال، مما يُنذر بإغلاق هذه المعاهد الشرعية التي كانت محاضن تربوية وسطية تخرج فيها جيل بعد جيل من القرّاء والعلماء المتخصصين في علوم القرآن".

وتابعوا: "إن مصر كانت ولا تزال خزانة هذا العلم وصاحبة التميز فيه، ومنها خرج أعلام كبار في علم القراءات، وكان للأزهر الشريف الدور الأكبر في نشر هذا العلم وترسيخه في العالم الإسلامي".

 الالتحاق بكلية القرآن الكريم

واختتم الطلاب نداءهم قائلين: "نناشد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، بالنظر في هذا القرار ومراجعته، حتى لا يُحرَم أهلُ الله وخاصته من الالتحاق بكلية القرآن الكريم، إكرامًا لكتاب الله العزيز، وصونًا لدور الأزهر التاريخي في خدمة علوم القرآن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر جامعة الأزهر شيخ الأزهر الشريف طلاب الأزهر الشريف طلاب الأزهر كلية القرآن الكريم شيخ الأزهر

مواد متعلقة

شيخ الأزهر يدعو لإحياء ثقافة القراءة وإعادة نشر كنوز الإصدارات الإسلامية

لها أهداف سياسية وأمراض مجتمعية بعيدة المدى، شيخ الأزهر يحذر وزير التعليم من المدارس الأجنبية

شيخ الأزهر لـ وزير التعليم: مهتمون باستعادة مكانة المدرسة الحكومية واحترامها

شيخ الأزهر لـ رئيس الأركان الباكستاني: لا استقرار في العالم دون حل القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: جريمة أسرية بشعة في الغربية بسبب الإيدز، مصرع رئيس مباحث الشهداء، البلوجر "أم خالد" تثير الجدل بعد خبر ضبطها

الأطباء يحذرون من هذه العلامات، لحظة إصابة وزير صربي بسكتة دماغية على الهواء (فيديو)

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

إجراءات زيادة الأجرة الشهرية في قانون الإيجار القديم

صباح هادئ في أسعار الذهب اليوم الخميس، وهذا العيار يسجل 3910 جنيها

انخفاض جديد في البيضاء والبلدي يحافظ على ارتفاعه، سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس

انهيار جزئي لعقار بعين شمس وسيارات الإطفاء والإسعاف تهرع إلى المكان

بسبب علبة سجائر، نهاية صادمة لحياة شاب على يد صديقه في سفاجا

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البلح الأصفر بالمنام، انتظر ترقية في العمل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads