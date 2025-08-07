طلاب يناشدون شيخ الأزهر إعادة النظر في قرار سن القبول بكلية القرآن الكريم

وجه عدد من طلاب ومعاهد القراءات وطلاب الأزهر الشريف نداءً خاصًا إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، للمطالبة بإعادة النظر في قرار منع التحاق الطلاب ممن تجاوزوا سن السادسة والعشرين بكلية القرآن الكريم.

طلاب الأزهر يوجهون نداءً للإمام الأكبر لإعادة النظر في قرار سن القبول بكلية القرآن الكريم

ووصف الطلاب القرار بأنه "محزن ومحطم للآمال ومثبط للعزائم"، داعين إلى مراجعته أو على الأقل استثناء الطلاب المقيدين بالفعل في معاهد القراءات من تطبيقه، على أن يُطبق لاحقًا على الدفعات الجديدة فقط.

وأوضح الطلاب أن هذا القرار – حال استمرار العمل به – ستكون له تداعيات سلبية خطيرة، إذ سيؤدي إلى عزوف كثير من الطلاب عن الالتحاق بمعاهد القراءات، التي كانت تمثل المسار الطبيعي والمنطقي المؤهل لدخول كلية القرآن الكريم. وأضافوا: "بهذا الشكل، سيتراجع الإقبال على حفظ كتاب الله، وسينصرف كثيرون عن هذا المجال، مما يُنذر بإغلاق هذه المعاهد الشرعية التي كانت محاضن تربوية وسطية تخرج فيها جيل بعد جيل من القرّاء والعلماء المتخصصين في علوم القرآن".

وتابعوا: "إن مصر كانت ولا تزال خزانة هذا العلم وصاحبة التميز فيه، ومنها خرج أعلام كبار في علم القراءات، وكان للأزهر الشريف الدور الأكبر في نشر هذا العلم وترسيخه في العالم الإسلامي".

الالتحاق بكلية القرآن الكريم

واختتم الطلاب نداءهم قائلين: "نناشد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، بالنظر في هذا القرار ومراجعته، حتى لا يُحرَم أهلُ الله وخاصته من الالتحاق بكلية القرآن الكريم، إكرامًا لكتاب الله العزيز، وصونًا لدور الأزهر التاريخي في خدمة علوم القرآن".

