خدعة الذكاء الاصطناعي، القصة الكاملة لدعوة شيخ الأزهر للتظاهر لنصرة غزة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد تداول مقطع فيديو منسوب لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وحمل الفيديو مطالبة شيخ الأزهر للمصريين بالخروج في مظاهرات تأييدا لغزة.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف أن الفيديو "مفبرك بالذكاء الاصطناعي".

حقيقة فيديو شيخ الأزهر لنصرة غزة

كما نفى المركز الإعلامي للأزهر نشر أي فيديو لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيرا إلى أن ما نشرته إحدى الصفحات المضللة هو فيديو مفبرك عن طريق الذكاء الاصطناعي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الحسابات التي قامت بنشره وترويجه.

ويعمل المركز الإعلامي للأزهر الشريف في الوقت الحالي على التواصل مع إدارة “فيس بوك” من اجل حذف الفيديو واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قاموا بنشره وترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي

حذف فيديو مفبرك لشيخ الأزهر بالذكاء الاصطناعي.. والمركز الإعلامي للأزهر: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية

وفي وقت سابق، حذف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو مفبرك لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر أن الفيديو المضلل تم فبركته عن طريق الذكاء الاصطناعي ونشرته إحدى الصفحات المضللة على موقع فيسبوك، وعملت على ترويجه الجماعة الإرهابية المضللة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الحسابات التي قامت بنشره وترويجه.

