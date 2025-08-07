الخميس 07 أغسطس 2025
الأزهر يطلق حزمة برامج تدريب ترقي المعلمين وتنمية مهارات الإداريين

أطلقت الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بالإدارة المركزية للموارد البشرية بـ الأزهرالشريف، حزمة تدريبية متكاملة لترقي المعلمين وتنمية مهارات الإداريين بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.

 حرص الأزهر الشريف على استكمال برامج تدريب المعلمين لتأهيلهم للترقي

وصرح الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، بأن إطلاق هذه الحزمة التدريبية المتكاملة، التي تضم 35 برنامجًا لتدريب ترقى المعلمين و7 برامج متخصصة في الحاسب الآلي والشؤون المالية للإداريين، تأتي في إطار حرص  الأزهر الشريف على استكمال برامج تدريب المعلمين لتأهيلهم للترقي، وتنمية مهارات الإداريين في مختلف المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تطوير الكوادر البشرية هو ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الأزهر الشريف في الارتقاء بالخدمات التعليمية.

وتنطلق برامج الترقي لكادر المعلمين في 13 منطقة أزهرية تشمل: كفر الشيخ، قنا، الجيزة، الغربية، الدقهلية، بني سويف، الشرقية، البحيرة، المنوفية، سوهاج، الإسكندرية، أسيوط، القاهرة، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء 5 أغسطس حتى الخميس 7 أغسطس 2025، بهدف تأهيل المعلمين للترقي وفقًا لأحدث معايير التطوير المهني.

أما على الصعيد الإداري، فقد بدأت الإدارة منذ مطلع الأسبوع الجاري تنفيذ 7 برامج متخصصة للإداريين، في مناطق: قنا، الجيزة، مطروح، الإسماعيلية، السويس، دمياط، القليوبية، تشمل التدريب على تفعيل التوقيع الإلكتروني، والشئون المالية والمخزنية، والحاسب الآلي، والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل المؤسسية.

