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ثقافة وفنون

تامر عاشور يجري البروفات الأخيرة قبل حفله في مهرجان موازين غدا

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفله الغنائي غدا الثلاثاء، ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته الـ 20. 

حفل تامر عاشور في مهرجان موازين 

ويجري  تامر عاشور البروفات الأخيرة قبل حفله غدا بموازين، حيث إنه سيقدم عددا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى أنه سيقدم ميدلي خاص أيضا. 

ويستعد المطرب تامر عاشور ، للعمل على تجهيزات ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، بعد تحسن حالته الصحية، بعد العملية التي أجراها مؤخرا وهي “الرباط الصليبي” وذلك بعد آخر ألبوماته ياه الذي طرح خلال شهر يناير الماضي.

ومن المفترض أن يعقد تامر عاشور جلسات عمل مكثفة بعد تعافيه لتجهيز ألبومه، خاصة أنه كان قد سجل عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، ولكنها لم تدخل ألبومه الأخير “ياه”، ومن المتوقع أيضا أن يتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الذين كانوا سببا من أسباب نجاح أغانيه.

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حفل تامر عاشور في مهرجان موازين المطرب تامر عاشور تامر عاشور حفل تامر عاشور مهرجان موزين بالمغرب

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