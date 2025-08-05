الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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البيئة تعلن التخلص الآمن من أحد الدلافين النافقة بإحدى قرى الساحل الشمالي

وزارة البيئة
وزارة البيئة

أعلنت وزارة البيئة عن تخلصها الآمن من أحد الدلافين النافقة بإحدي قرى الساحل الشمالى، ويأتى ذلك ضمن برامج الرصد والحماية التي ينفذها قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، وفى إطار التنسيق والتعاون الدورى مع الجهات المعنية بنطاق الساحل الشمالى الغربى.
 

التخلص الآمن من أحد الدلافين النافقة بإحدى قرى الساحل الشمالى


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بإجراء متابعة دورية للبيئة البحرية، حيث أكدت الدكتورة منال عوض أنه فور ورود بلاغ بوجود دولفين نافق على شاطئ أحدى قرى الساحل الشمالى،  أصدرت  توجيهاتها لقطاع حماية الطبيعة بالتحرك إلى مكان البلاغ والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة التخلص الآمن من الدولفين النافق.

وعلى الفور قامت الإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية التابعة لقطاع حماية الطبيعة بإجراء معاينة على الطبيعة للدولفين النافق، والذى تبين من المعاينة أنه ذكر من نوع الدولفين ذو الأنف القارورة Bottlenose dolphin  وهو من الأنواع الشائعة في المياه الإقليمية المصرية والاسم العلمى له (Tursiops truncatus)، ويبلغ طوله حوالي 2 متر تقريبًا وهو في حالة تحلل.

التخلص من الدولفين النافق عن طريق الدفن الآمن في منطقة تبعد عن الشاطئ 
 

وأوضحت د. منال عوض أنه تم التخلص من الدولفين النافق عن طريق الدفن الآمن في منطقة تبعد عن الشاطئ، ومصادر المياه والمناطق المأهولة.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين والجهات المعنية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات يتم رصدها من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية أو البرية أو المساس بالموارد الطبيعية أو الإضرار بصحة المواطنين.

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