كل ما تريد معرفته عن لقاء الأهلي ومودرن سبورت.. تشكيل الأحمر المتوقع للمواجهة المرتقبة.. كتيبة ريبيرو تتفوق في تاريخ المباريات.. وهذه القيمة التسويقية للفريقين

يستهل النادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة قوية أمام نظيره فريق مودرن سبورت، غدا السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة.

ويسعى المارد الأحمر، حامل اللقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، إلى بداية مثالية تمنحه دفعة معنوية لمواصلة الحفاظ على لقبه، فيما يطمح مودرن سبورت لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل التاريخي للمسابقة.

قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسين مرعي- ياسر إبراهيم- أشرف داري- محمد شكري- مصطفى العش- كريم فؤاد- أحمد نبيل كوكا- محمد هاني.

خط الوسط: محمد على بن رمضان - محمود تريزيجيه - أحمد رضا - أليو ديانج - أفشة - زيزو- طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار - محمد شريف.

وتشمل قائمة المستبعدين كل من: عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وسيحا وأحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر وإبراهيما كاظم.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن محمد رمضان وأفشة

خط الهجوم: تريزيجيه وزيزو ومحمد شريف

تاريخ مواجهات الأهلي ومودرن سبورت

ويلتقي الأهلي مع مودرن سبورت غدا في المواجهة التاسعة بين الفريقين عبر تاريخهما، حيث سبق أن التقوا في 8 مباريات سابقة، حث نجح الأهلي في حقق الفوز في 4 مباريات، مقابل هزيمة واحدة فقط، فيما انتهت 3 مواجهات بالتعادل.

وخلال هذه المباريات، أحرز لاعبو الأهلي 16 هدفا في شباك مودرن سبورت، بينما استقبلت شباكهم 8 أهداف فقط.

ويتصدر قائمة هدافي المواجهات كل من إمام عاشور، لاعب الأهلي الحالي، وأرنولد إيبا، مهاجم مودرن سبورت، برصيد 3 أهداف لكل منهما.

القيمة التسويقية للنادي الأهلي مودورن سبورت في الدوري

ويتفوق النادي الأهلي في القيمة التسويقية علي فريق موردن سبورت، حيث تبلغ القمية التسويقية للأحمر 38.25 مليون يورو، مقابل 7.33 مليون يورو لفريق مودرن سبورت.

حكام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري

أعلن اتحاد الكرة المصري طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي ومودرن سبورت، حيث يقود اللقاء حكم الساحة طارق مجدي، ويعاونه شريف عبد الله كمساعد أول، وإسلام أبو العطا كمساعد ثانٍ، بينما يتولى أحمد ناصر مهمة الحكم الرابع.

وفي تقنية الفيديو، يتواجد مصطفى مدحت حكمًا رئيسيًا، ويسانده محمد عزازي حكمًا مساعدًا للفيديو.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء الغد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

