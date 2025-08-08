الجمعة 08 أغسطس 2025
التعامل بالشيك، كيف تحمي نفسك من المخاطر التجارية؟

في ظل انتشار المعاملات غير النقدية وزيادة الاعتماد على الأوراق البنكية، ما زال "الشيك" يحتفظ بمكانته كوسيلة دفع معتمدة بين الأفراد والشركات في مصر.

لكن ورغم سهولة استخدامه، يظل كثير من الناس يجهلون التفاصيل الدقيقة التي تحكمه قانونًا ومصرفيًا، ما يجعلهم عرضة للتأخير أو التعطيل أو حتى الخسارة.

في هذا التقرير، تستعرض فيتو بأسلوب مبسط كيف يعمل الشيك، وما أنواعه، وما الإجراءات الآمنة للتعامل به، خاصة في المعاملات التجارية.

ما هو الشيك؟

الشيك ببساطة هو أمر كتابي يصدر من شخص (الساحب) إلى بنك معين (المسحوب عليه)، يطلب فيه صرف مبلغ مالي لشخص آخر (المستفيد).

وفي القانون المصري، الشيك يُعد أداة وفاء وليس أداة ائتمان، أي واجب الدفع فور تقديمه للبنك.

أنواع الشيكات الشائعة في السوق المصري

شيك عادي مكتوب بخط اليد أو مطبوع من دفتر شيكات العميل، وقد يُصرف أو يرفض.

وهناك شيك مصرفي يصدره البنك نفسه بعد خصم المبلغ من حساب العميل وهو نظام تعامل عالي الأمان.

كما يوجد شيك مقبول الدفع،.العميل يقدمه للبنك، والبنك يقبل كتابيًا أن يدفعه، وهو أيضا  عالي الأمان ولكن بشكل نسبي.

وهناك شيك بنكي مؤجل، وشيك بتاريخ مستقبلي منخفض الأمان ويتوقف على توفر الرصيد

إجراءات السلامة عند استلام الشيك في المعاملات

1. مراجعة بيانات الشيك: الاسم – التاريخ – المبلغ – التوقيع – خلوه من الكشط.

2. الاتصال بالبنك المصدر للتأكد من أن الشيك فعلي ومقبول.

3. الإيداع الفوري وخصوصًا في نفس يوم استلامه قبل الساعة 12 ظهرًا لتبدأ المقاصة.
4. عدم تسليم البضاعة أو الأوراق قبل التحصيل الفعلي،  حتى لو الشيك مصرفي، يجب أن يسمع في الحساب أولا.
5. توثيق العملية بالكامل بالفواتير والعقود.


مدة المقاصة

في المعتاد: 2 إلى 4 أيام عمل والشيكات بين بنوك مختلفة قد تأخذ وقتًا أطول كما أم البنوك لا تلتزم بإخطارك فور التحصيل، لذلك المتابعة مطلوبة

هل الشيك مضمون قانونًا؟

نعم، لكن لو مستوفي الشروط القانونية وصادر عن حساب فعّال ولا يوجد مانع قضائي ( حجز أو نزاع).

ومع ذلك لا يعني حيازة الشيك أن المبلغ مضمون إلا بعد تأكيد التحصيل من البنك.

كما يجب ان تحدد وقتًا نهائيًا لاستلام الشيكات يوميًا في وقت مبكر للدخول الى المقاصة ولا تقبل الشيكات المؤجلة إلا من عملاء موثوقين جدًا، ويجب في كل الاحوال مراجعة الشيك في حضور العميل مع عدم الاستسلام لضغوط الاستعجال في تسليم البضاعة.

