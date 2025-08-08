منتخب الجزائر يتعادل مع جنوب إفريقيا 1/1 في كأس أمم إفريقيا للمحليين

تعادل منتخب الجزائر مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025، المقامة حاليا في تنزانيا وكينيا وأوغندا.

سجل عبد النور بلحسيني الهدف الأول لمنتخب الجزائر في الدقيقة 29، وجاء هدف جنوب إفريقيا عن طريق ثابيسو كوتوميلا في الدقيقة 45.

ويتواجد منتخبا الجزائر وجنوب أفريقيا في المجموعة الثالثة من بطولة أفريقيا للمحليين، رفقة كل من غينيا والنيجر وأوغندا .

و تستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا بتنظيم مشترك بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025، “شان 2024” خلال شهر أغسطس من العام الجاري.

وتقام مباريات بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2025 خلال الفترة ما بين 2 أغسطس وحتى 30 أغسطس، بمشاركة 4 منتخبات عربية، وهم المغرب والجزائر والسودان وموريتانيا.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب الجزائر في أمم أفريقيا للمحليين كالتالي..

مواعيد مباريات منتخب الجزائر في دور مجموعات أمم إفريقيا للمحليين

الجولة الأولى: أوغندا ضد الجزائر - 0ـ3

الجولة الثانية: الجزائر ضد جنوب أفريقيا ـ 1ـ1

الجولة الثالثة: الجزائر راحة

الجولة الرابعة: غينيا ضد الجزائر - 15 أغسطس 2025 - 5:00 مساء

الجولة الخامسة: الجزائر ضد النيجر - 18 أغسطس 2025 - 8:00 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.