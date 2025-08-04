الإثنين 04 أغسطس 2025
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رياضة

موعد مباراة الجزائر وأوغندا في كأس أمم أفريقيا للمحليين والقناة الناقلة

موعد مباراة الجزائر
موعد مباراة الجزائر وأوغندا في كأس أمم إفريقيا للمحليين

يلتقي منتخب الجزائر نظيره أوغندا، اليوم الإثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025.

ويتواجد منتخبا الجزائر وأوغندا في المجموعة الثالثة من بطولة أفريقيا للمحليين، رفقة كل من غينيا والنجير وجنوب أفريقيا.

 

موعد مباراة الجزائر وأوغندا في كأس أمم إفريقيا للمحليين


تقام مباراة الجزائر وأوغندا اليوم في كأس أمم أفريقيا للمحليين اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وأوغندا 


تنقل مباراة الجزائر ضد أوغندا اليوم في كأس أمم أإفريقيا للمحليين عبر قناة بي إن سبورتس 6.


وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا بتنظيم مشترك بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025، “شان 2024” خلال شهر أغسطس من العام الجاري.

وتقام مباريات بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2025 خلال الفترة ما بين 2 أغسطس وحتى 30 أغسطس، بمشاركة 4 منتخبات عربية، وهم المغرب والجزائر والسودان وموريتانيا.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب الجزائر في أمم أفريقيا للمحليين كالتالي..

 

مواعيد مباريات منتخب الجزائر في دور مجموعات أمم إفريقيا للمحليين 

الجولة الأولى: أوغندا ضد الجزائر - الإثنين 4 أغسطس 2025 - 08:00 مساءً 

الجولة الثانية: الجزائر ضد جنوب أفريقيا - الجمعة 8 أغسطس 2025 - 5:00 مساءً 

الجولة الثالثة: الجزائر راحة 

الجولة الرابعة: غينيا ضد الجزائر - 15 أغسطس 2025 - 5:00 مساء

الجولة الخامسة: الجزائر ضد النيجر - 18 أغسطس 2025 - 8:00 مساءً

 

 

المنتخبات المشاركة في كأس أفريقيا للمحليين 


ويشارك في كأس أفريقيا للمحليين “شان 2024” المقامة خلال أغسطس 2025 عدد 19 منتخبا.

ويتواجد أربعة من المنتخبات العربية، وهما: المغرب في المجموعة الأولى، وموريتانيا في المجموعة الثانية، والجزائر في المجموعة الثالثة، والسودان في المجموعة الرابعة.

مجموعات كأس أمم إفريقيا للمحليين

المجموعة الأولى: المغرب، أنجولا، زامبيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية 

المجموعة الثانية: موريتانيا، مدغشقر، بوركينا فاسو، تنزانيا،  إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: الجزائر،  جنوب إفريقيا ،  أوغندا،  غينيا ،  النيجر .

المجموعة الرابعة: السنغال، السودان، نيجيريا، غينيا الاستوائية.

 

نظام بطولة أمم إفريقيا للمحليين


وتقام مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين بمرحلة المجموعات  حيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، ويتأهل منتخبان فقط من المجموعات الأربعة إلى دور ربع النهائي، ثم تستكمل البطولة بنظام الأدوار الإقصائية من دور الـ 8 حتى المباراة النهائية.


جدول مواعيد مباريات ‎بطولة أمم إفريقيا للمحليين


دور المجموعات: 2 – 19 أغسطس 2025
ربع النهائي: 22 – 23 أغسطس 2025
نصف النهائي: 26 أغسطس 2025
مباراة المركز الثالث: 29 أغسطس 2025
النهائي: 30 أغسطس 2025

 

 

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