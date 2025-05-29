محمود ناجي يمثل التحكيم المصري في أمم إفريقيا للمحليين

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الحكم الدولي محمود ناجي ضمن قائمة الحكام الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ويشارك محمود ناجي في معسكر إعداد الحكام للبطولة خلال الفترة من 21 حتى 25 يونيو المقبل.

واكتمل عقد منتخبات بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين التي تستضيفها كينيا وأوغندا وتنزانيا حيث ضمنت الجزائر التأهل بفوزها الكبير 3-0 على جامبيا.

كما قلبت جنوب أفريقيا تأخرها 1-0 أمام مالاوي لتتقدم 2-1 في مجموع المباراتين لتحسم تأهلها أيضًا للبطولة.

وستلعب الجزائر وجنوب إفريقيا في المجموعة الثالثة، بعد القرعة النهائية التي أجريت في فبراير من هذا العام.

ويشكل استكمال تشكيلة المنتخبات المشاركة علامة فارقة ومثيرة للبطولة التي طال انتظارها والتي من المقرر أن تستضيفها كينيا وأوغندا وتنزانيا بشكل مشترك في الفترة من 2 إلى 30 أغسطس 2025.

تعود منافسات أمم إفريقيا للمحليين إلى شرق إفريقيا لأول مرة منذ نسخة 2016 في رواندا، وتعد بأن تكون فصلًا آخر مثيرًا للاحتفال بكرة القدم الأفريقية، من خلال مسابقة فريدة من نوعها تضم ​​أفضل اللاعبين المحليين من جميع أنحاء القارة.

ويسعى حامل اللقب السنغال للدفاع عن لقبه بعد فوز صعب في الجزائر العاصمة على الجزائر في عام 2022، بينما تتجه كل الأنظار إلى الثلاثي المضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا.

مجموعات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2024

المجموعة الأولى: كينيا، المغرب، أنجولا، الكونغو الديمقراطية، زامبيا.

المجموعة ب: تنزانيا، مدغشقر، موريتانيا، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى.

المجموعة ج: أوغندا، النيجر، غينيا، الجزائر، جنوب إفريقيا.

المجموعة د: السنغال، غينيا الاستوائية، السودان، نيجيريا.

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